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Попытки оказать давления на бизнес провалились – премьер Грузии
Попытки оказать давления на бизнес провалились – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Позиция правительства в отношении тех компаний, которые поддерживают протест в стране, состоит в том, что никакой угрозы свободе бизнеса не будет, заявил... 20.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-20T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Попытки радикальной оппозиции оказать давление на бизнес в Грузии провалились, заявил на пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Более тысячи бизнес-компаний в Грузии поддержали требование проведения парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. На фоне этого начала обесцениваться национальная валюта (лари) и появились опасения, что это негативно отразится на поступлении инвестиций в страну и туризме. Кобахидзе отметил, что позиция правительства в отношении тех компаний, которые поддерживают протест в стране, состоит в том, что никакой угрозы свободе бизнеса не будет. "Все очень хорошо. Были временные колебания, в том числе эти колебания повлияли на курс лари, хотя лари стабилизировался, как только у оппозиции закончились насильственные ресурсы. Экономическая активность возобновилась. Все будет очень хорошо. Для нас главное, чтобы были консультации с бизнесом по всем темам", – заявил Кобахидзе. Как отметил глава правительства, он встретился с 20 представителями крупного бизнеса. По его словам, ситуация эффективно управляется, и с декабря ожидается оживление бизнес-среды. На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта начала резко обесцениваться. Только за шесть дней, с 28 ноября по 4 декабря, лари обесценился на 4,8%. 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 4 декабря лари упал до отметки 2,8746 GEL/$1. С наступлением более спокойно ситуации грузинская валюта начала укрепляться. В целом с 28 ноября по 20 декабря лари упал на 2,4%, обменный курс лари по отношению к доллару на 20 декабря установлен в размере 2,8091 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бизнес, акции протеста
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бизнес, акции протеста
Попытки оказать давления на бизнес провалились – премьер Грузии
23:16 20.12.2024 (обновлено: 23:54 20.12.2024)
Позиция правительства в отношении тех компаний, которые поддерживают протест в стране, состоит в том, что никакой угрозы свободе бизнеса не будет, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Попытки радикальной оппозиции оказать давление на бизнес в Грузии провалились, заявил на пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Более тысячи бизнес-компаний в Грузии поддержали требование проведения парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протеста с 28 ноября. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. На фоне этого начала обесцениваться национальная валюта (лари) и появились опасения, что это негативно отразится на поступлении инвестиций в страну и туризме.
"Радикальная оппозиция провалилась во всех своих попытках, в том числе и в попытке оказать давление на бизнес. Они добились каких-то небольших результатов, но существенный результат не получили", – заявил Кобахидзе.
Кобахидзе отметил, что позиция правительства в отношении тех компаний, которые поддерживают протест в стране, состоит в том, что никакой угрозы свободе бизнеса не будет.
"Все очень хорошо. Были временные колебания, в том числе эти колебания повлияли на курс лари, хотя лари стабилизировался, как только у оппозиции закончились насильственные ресурсы. Экономическая активность возобновилась. Все будет очень хорошо. Для нас главное, чтобы были консультации с бизнесом по всем темам", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, он встретился с 20 представителями крупного бизнеса. По его словам, ситуация эффективно управляется, и с декабря ожидается оживление бизнес-среды.
"Произойдет то же самое, как было в случае с курсом лари, когда в течение нескольких дней было небольшое колебание, курс лари очень скоро вернулся на свою отметку и еще больше стабилизируется, и то же самое касается и предпринимательской деятельности. И тогда были краткосрочные колебания, и, поскольку общая макроэкономическая среда здорова, все очень быстро и легко возвращается в первичное состояние", – отметил он.
На фоне акций протеста в Грузии нацвалюта начала резко обесцениваться. Только за шесть дней, с 28 ноября по 4 декабря, лари обесценился на 4,8%. 28 ноября, в день начала уличного протеста, обменный курс лари по отношению к доллару составлял 2,7422 GEL/$1, а уже 4 декабря лари упал до отметки 2,8746 GEL/$1. С наступлением более спокойно ситуации грузинская валюта начала укрепляться. В целом с 28 ноября по 20 декабря лари упал на 2,4%, обменный курс лари по отношению к доллару на 20 декабря установлен в размере 2,8091 GEL/$1.