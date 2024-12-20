https://sputnik-georgia.ru/20241220/premer-gruzii-nazval-srok-osvobozhdeniya-zaderzhannykh-na-aktsiyakh-protesta-291482979.html

Премьер Грузии назвал срок освобождения задержанных на акциях протеста

Премьер Грузии назвал срок освобождения задержанных на акциях протеста

Sputnik Грузия

Это не касается людей, находящихся в предварительном заключении по уголовным обвинениям, заявил премьер 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T16:10+0400

2024-12-20T16:10+0400

2024-12-20T16:49+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Задержанные в административном порядке участники акций протеста в Грузии будут освобождены до конца декабря, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, акции протеста