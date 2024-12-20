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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Продажи новостроек выросли на 49%, а старых квартир – упали на 23%, отмечено в исследовании недвижимости 20.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-20T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в ноябре 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 374 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 46% и составил 71 млн долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 49%, а старых квартир – упали на 23%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1 097 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость сократилась на 2% и составила 975 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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недвижимость, недвижимость в грузии, грузия, новости, экономика, батуми
недвижимость, недвижимость в грузии, грузия, новости, экономика, батуми
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Продажи новостроек выросли на 49%, а старых квартир – упали на 23%, отмечено в исследовании недвижимости
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в ноябре 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 374 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору
, за отчетный период объем рынка увеличился на 46% и составил 71 млн долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 49%, а старых квартир – упали на 23%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1 097 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость сократилась на 2% и составила 975 долларов за квадратный метр.