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Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии достигла нового рекорда
Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии достигла нового рекорда
Sputnik Грузия
Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии после завершения чемпионата Европы была 185,1 млн евро 20.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-20T10:52+0400
2024-12-20T10:52+0400
2024-12-20T10:52+0400
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хвича кварацхелия
зурико давиташвили
георгий мамардашвили
футбол
сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу выросла до 196,45 миллиона евро, что является рекордным показателем, обновленные данные представлены на Transfermarkt. Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии в июле, вскоре после завершения чемпионата Европы, была 185,1 млн евро. По обновленным данным, трансферная стоимость вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия увеличилась с 80 до 85 млн евро, вингер "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили подорожал с 5 до 8 миллионов евро, нападающий "Интер Майами" Саба Лобжанидзе – с 3 до 4 млн евро. Самый большой скачок – у защитника "Эмполи" Сабы Гогличидзе. С 300 тысяч евро его стоимость увеличилась сначала до 5, а сейчас до 8 миллионов евро. А вот трансферная стоимость защитника Ираклия Азарова, потерявшего игровую практику в донецком "Шахтере", несколько снизилась – вместо 5 миллионов евро в его графе написано 4,5 млн. Пятерка самых дорогих футболистов сборной: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, экономика, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, георгий мамардашвили, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, экономика, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, георгий мамардашвили, футбол, сборная грузии по футболу
Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии достигла нового рекорда
Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии после завершения чемпионата Европы была 185,1 млн евро
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу выросла до 196,45 миллиона евро, что является рекордным показателем, обновленные данные представлены на Transfermarkt
.
Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии в июле, вскоре после завершения чемпионата Европы, была 185,1 млн евро.
По обновленным данным, трансферная стоимость вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия увеличилась с 80 до 85 млн евро, вингер "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили подорожал с 5 до 8 миллионов евро, нападающий "Интер Майами" Саба Лобжанидзе – с 3 до 4 млн евро.
Самый большой скачок – у защитника "Эмполи" Сабы Гогличидзе. С 300 тысяч евро его стоимость увеличилась сначала до 5, а сейчас до 8 миллионов евро.
А вот трансферная стоимость защитника Ираклия Азарова, потерявшего игровую практику в донецком "Шахтере", несколько снизилась – вместо 5 миллионов евро в его графе написано 4,5 млн.
Пятерка самых дорогих футболистов сборной:
Хвича Кварацхелия,"Наполи" (Италия) – 85 млн евро
Георгий Мамардашвили "Валенсия" (Испания) – 45 млн евро
Георгий Микаутадзе "Лион" (Франция) – 8 млн евро
Зурико Давиташвили "Сент-Этьен" (Франция) – 8 млн евро
Саба Гогличидзе "Эмполи" (Италия) – 8 млн евро.