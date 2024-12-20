https://sputnik-georgia.ru/20241220/transfernaya-stoimost-futbolistov-sbornoy-gruzii-dostigla-novogo-rekorda-291477794.html

Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии достигла нового рекорда

Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии достигла нового рекорда

Sputnik Грузия

Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии после завершения чемпионата Европы была 185,1 млн евро 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T10:52+0400

2024-12-20T10:52+0400

2024-12-20T10:52+0400

спорт

грузия

экономика

хвича кварацхелия

зурико давиташвили

георгий мамардашвили

футбол

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу выросла до 196,45 миллиона евро, что является рекордным показателем, обновленные данные представлены на Transfermarkt. Трансферная стоимость футболистов сборной Грузии в июле, вскоре после завершения чемпионата Европы, была 185,1 млн евро. По обновленным данным, трансферная стоимость вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия увеличилась с 80 до 85 млн евро, вингер "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили подорожал с 5 до 8 миллионов евро, нападающий "Интер Майами" Саба Лобжанидзе – с 3 до 4 млн евро. Самый большой скачок – у защитника "Эмполи" Сабы Гогличидзе. С 300 тысяч евро его стоимость увеличилась сначала до 5, а сейчас до 8 миллионов евро. А вот трансферная стоимость защитника Ираклия Азарова, потерявшего игровую практику в донецком "Шахтере", несколько снизилась – вместо 5 миллионов евро в его графе написано 4,5 млн. Пятерка самых дорогих футболистов сборной: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, экономика, хвича кварацхелия, зурико давиташвили, георгий мамардашвили, футбол, сборная грузии по футболу