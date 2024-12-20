Внешняя торговля Грузии продолжает расти
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье Аджарии в плохую погоду - Батумский порт
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15,1 миллиарда долларов, что на 6,1% больше данных за 11 месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-ноябрь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
6 010,9
7,9
Импорт
15 101,7
6,1
Всего
21 112,7
6,6
Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,1 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и др.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2024 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 218,9
14,0
Ферросплавы
316,5
113,3
Спиртные напитки
270,4
53,0
Вино
262,4
9,2
Руды и концентраты драгоценных металлов
212,6
287,7
За 11 месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 287,7%, ферросплавов – на 113,3%, а также спиртных напитков – на 53%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 29,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
3 082,4
-0,1
Нефтепродукты
1 185,3
12,6
Лекарства
562,7
814,7
Газ
358,3
-7,5
Телефонные аппараты
295,0
-10,8
За отчетный период больше всего вырос импорт прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – на 67,2%, вычислительных машин и их блоков – на 62,6%, и грузовых авто – на 28,7%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 10,8%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 7,5%, а также легковых автомобилей – на 0,1%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2024 года составил 2,9 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2024 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 939,3
8,5
Россия
2 269,4
3,4
США
1 965,8
-0,5
Китай
1 767,1
16,2
Германия
1 203,6
28,2
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.