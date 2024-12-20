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Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Sputnik Грузия

Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T09:01+0400

2024-12-20T09:01+0400

2024-12-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15,1 миллиарда долларов, что на 6,1% больше данных за 11 месяцев 2023 года. Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,1 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и др. За 11 месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 287,7%, ферросплавов – на 113,3%, а также спиртных напитков – на 53%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 29,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – на 67,2%, вычислительных машин и их блоков – на 62,6%, и грузовых авто – на 28,7%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 10,8%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 7,5%, а также легковых автомобилей – на 0,1%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2024 года составил 2,9 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика