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Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года 20.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-20T09:01+0400
2024-12-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15,1 миллиарда долларов, что на 6,1% больше данных за 11 месяцев 2023 года. Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,1 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и др. За 11 месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 287,7%, ферросплавов – на 113,3%, а также спиртных напитков – на 53%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 29,9%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – на 67,2%, вычислительных машин и их блоков – на 62,6%, и грузовых авто – на 28,7%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 10,8%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 7,5%, а также легковых автомобилей – на 0,1%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2024 года составил 2,9 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

09:01 20.12.2024
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье Аджарии в плохую погоду - Батумский порт
Черноморское побережье Аджарии в плохую погоду - Батумский порт - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2024
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2024 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 21,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 15,1 миллиарда долларов, что на 6,1% больше данных за 11 месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-ноябрь 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

6 010,9

7,9

Импорт

15 101,7

6,1

Всего

21 112,7

6,6

Экспорт составил 6 миллиардов долларов, что почти на 8% больше, чем в январе-ноябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 9,1 миллиарда долларов, что на 4,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и др.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2024 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 218,9

14,0

Ферросплавы

316,5

113,3

Спиртные напитки

270,4

53,0

Вино

262,4

9,2

Руды и концентраты драгоценных металлов

212,6

287,7

За 11 месяцев 2024 года больше всего вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 287,7%, ферросплавов – на 113,3%, а также спиртных напитков – на 53%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 29,9%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

3 082,4

-0,1

Нефтепродукты

1 185,3

12,6

Лекарства

562,7

814,7

Газ

358,3

-7,5

Телефонные аппараты

295,0

-10,8

За отчетный период больше всего вырос импорт прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – на 67,2%, вычислительных машин и их блоков – на 62,6%, и грузовых авто – на 28,7%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 10,8%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 7,5%, а также легковых автомобилей – на 0,1%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-ноябре 2024 года составил 2,9 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2024 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 939,3

8,5

Россия

2 269,4

3,4

США

1 965,8

-0,5

Китай

1 767,1

16,2

Германия

1 203,6

28,2

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.
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