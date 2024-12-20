https://sputnik-georgia.ru/20241220/zakrylas-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-291484091.html

Закрылась осенняя сессия парламента Грузии

Закрылась осенняя сессия парламента Грузии

Sputnik Грузия

В феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК, заявил спикер 20.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-20T17:56+0400

2024-12-20T17:56+0400

2024-12-20T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента одиннадцатого созыва завершилась на заседании бюро законодательного органа. Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря. Бюро парламента на сегодняшнем заседании приняло решение по вопросу, связанному с избранием членов ЦИК. В частности, относительно продления срока процедуры избрания членов Центральной избирательной комиссии между сессиями Парламента. По словам Папуашвили, в феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК. Согласно регламенту парламента, весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, осенняя сессия парламента, цик грузии