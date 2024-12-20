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https://sputnik-georgia.ru/20241220/zakrylas-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-291484091.html
Закрылась осенняя сессия парламента Грузии
Закрылась осенняя сессия парламента Грузии
Sputnik Грузия
В феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК, заявил спикер 20.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-20T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента одиннадцатого созыва завершилась на заседании бюро законодательного органа. Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря. Бюро парламента на сегодняшнем заседании приняло решение по вопросу, связанному с избранием членов ЦИК. В частности, относительно продления срока процедуры избрания членов Центральной избирательной комиссии между сессиями Парламента. По словам Папуашвили, в феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК. Согласно регламенту парламента, весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, осенняя сессия парламента, цик грузии
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, осенняя сессия парламента, цик грузии

Закрылась осенняя сессия парламента Грузии

17:56 20.12.2024
© Courtesy of Parliament of GeorgiaЗаседание бюро парламента Грузии
Заседание бюро парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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В феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Осенняя сессия парламента одиннадцатого созыва завершилась на заседании бюро законодательного органа.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря.
Бюро парламента на сегодняшнем заседании приняло решение по вопросу, связанному с избранием членов ЦИК. В частности, относительно продления срока процедуры избрания членов Центральной избирательной комиссии между сессиями Парламента.
Как отметил председатель парламента Шалва Папуашвили, он издал сегодня соответствующее распоряжение, которым объявлен конкурс на отбор четырех кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии. Кандидаты могут подать заявку в течение двух недель.
По словам Папуашвили, в феврале, после открытия весенней сессии, парламент выберет профессиональных членов ЦИК.
Согласно регламенту парламента, весенняя сессия парламента откроется в первый вторник февраля.
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