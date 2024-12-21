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Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования

Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования

Sputnik Грузия

Изъятие Национального центра развития качества образования Грузии из реестра не касается признания квалификаций и дипломов, выданных в Грузии 21.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-21T18:15+0400

2024-12-21T18:15+0400

2024-12-21T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования (EQAR) об исключении Национального центра развития качества образования Грузии из своего списка, заявил и. о. директора Наццентра развития качества образования Лаша Маргишвили. Информация о том, что регистрация Наццентра развития качества образования Грузии в EQAR приостановлена, появилась на сайте организации. Решению предшествовало обнародование отчета экспертной группы Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования (ENQA), побывавшей с проверкой в Грузии в октяре 2023 года. На этом фоне в стране тут же заговорили о том, что это может стать началом проблем с признанием на международном уровне грузинского образования и дипломов.По его словам, большинство рекомендаций EQAR, представленные ENQA были скорректированы, а соответствующие законодательные изменения были внесены летом 2024 года. "Есть еще некоторые проблемы, над которыми мы продолжаем работать", - сказал Маргишвили, отметив, что грузинский центр по-прежнему является полноправным членом ENQA.При этом Маргишвили подчеркнул, что изъятие Национального центра развития качества образования Грузии из реестра не касается признания квалификаций и дипломов, выданных в Грузии. Национальный центр развития качества образования является единственной уполномоченной организацией по обеспечению качества в Грузии. Находится под управлением министерства образования и науки Грузии.Что касается EQAR, то он с 2005 года является ключевой организацией, обеспечивающей дальнейшее развитие европейского пространства высшего образования путем повышения прозрачности обеспечения качества и предоставления информации об агентствах, действующих на территории европейских стран. Вхождение в EQAR является наивысшим достижением и признанием для аккредитационных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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образование, образование, образование в грузии, национальный центр развития качества образования, грузия, новости, общество