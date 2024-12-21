https://sputnik-georgia.ru/20241221/gruziya-obzhaluet-reshenie-evropeyskogo-reestra-agentstv-po-obespecheniyu-kachestva-obrazovaniya-291493337.html
Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования
Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования
Sputnik Грузия
Изъятие Национального центра развития качества образования Грузии из реестра не касается признания квалификаций и дипломов, выданных в Грузии 21.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-21T18:15+0400
2024-12-21T18:15+0400
2024-12-21T18:15+0400
образование
образование
образование в грузии
национальный центр развития качества образования
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663188_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_2264b8c406135f0facbc96486e6598fc.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования (EQAR) об исключении Национального центра развития качества образования Грузии из своего списка, заявил и. о. директора Наццентра развития качества образования Лаша Маргишвили. Информация о том, что регистрация Наццентра развития качества образования Грузии в EQAR приостановлена, появилась на сайте организации. Решению предшествовало обнародование отчета экспертной группы Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования (ENQA), побывавшей с проверкой в Грузии в октяре 2023 года. На этом фоне в стране тут же заговорили о том, что это может стать началом проблем с признанием на международном уровне грузинского образования и дипломов.По его словам, большинство рекомендаций EQAR, представленные ENQA были скорректированы, а соответствующие законодательные изменения были внесены летом 2024 года. "Есть еще некоторые проблемы, над которыми мы продолжаем работать", - сказал Маргишвили, отметив, что грузинский центр по-прежнему является полноправным членом ENQA.При этом Маргишвили подчеркнул, что изъятие Национального центра развития качества образования Грузии из реестра не касается признания квалификаций и дипломов, выданных в Грузии. Национальный центр развития качества образования является единственной уполномоченной организацией по обеспечению качества в Грузии. Находится под управлением министерства образования и науки Грузии.Что касается EQAR, то он с 2005 года является ключевой организацией, обеспечивающей дальнейшее развитие европейского пространства высшего образования путем повышения прозрачности обеспечения качества и предоставления информации об агентствах, действующих на территории европейских стран. Вхождение в EQAR является наивысшим достижением и признанием для аккредитационных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663188_207:0:2874:2000_1920x0_80_0_0_16b12c0c111c9cb6c9f8668d323559f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
образование, образование, образование в грузии, национальный центр развития качества образования, грузия, новости, общество
образование, образование, образование в грузии, национальный центр развития качества образования, грузия, новости, общество
Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования
Изъятие Национального центра развития качества образования Грузии из реестра не касается признания квалификаций и дипломов, выданных в Грузии
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Грузия обжалует решение Европейского реестра агентств по обеспечению качества образования (EQAR) об исключении Национального центра развития качества образования Грузии из своего списка, заявил и. о. директора Наццентра развития качества образования Лаша Маргишвили.
Информация о том, что регистрация Наццентра развития качества образования Грузии в EQAR приостановлена, появилась на сайте
организации. Решению предшествовало обнародование отчета экспертной группы Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования (ENQA), побывавшей с проверкой в Грузии в октяре 2023 года. На этом фоне в стране тут же заговорили о том, что это может стать началом проблем с признанием на международном уровне грузинского образования и дипломов.
"Мы планируем обжаловать указанное решение. Для этого у нашей организации есть 20-дневный срок. Затем наши международные партнеры рассмотрят нашу жалобу в течение 60 дней. Мы подождем решения апелляционного комитета и будем действовать соответственно. Если Апелляционный комитет не учтет наши аргументы, мы запросим у EQAR дополнительную оценку", - сказал Маргишвили.
По его словам, большинство рекомендаций EQAR, представленные ENQA были скорректированы, а соответствующие законодательные изменения были внесены летом 2024 года.
"Есть еще некоторые проблемы, над которыми мы продолжаем работать", - сказал Маргишвили, отметив, что грузинский центр по-прежнему является полноправным членом ENQA.
"В соответствии с их процедурами, если их членская организация не соответствует каким-либо стандартам, ее членство не прекращается, а ей даются дополнительные 2 года на исправление и продление своего членства", - сказал Маргишвили.
При этом Маргишвили подчеркнул, что изъятие Национального центра развития качества образования Грузии из реестра не касается признания квалификаций и дипломов, выданных в Грузии.
Национальный центр развития качества образования является единственной уполномоченной организацией по обеспечению качества в Грузии. Находится под управлением министерства образования и науки Грузии.
В целях обеспечения качества образовательных учреждений центр осуществляет авторизацию образовательных учреждений и аккредитацию образовательных программ, а также контролирует выполнение стандартов авторизации и аккредитации.
Что касается EQAR, то он с 2005 года является ключевой организацией, обеспечивающей дальнейшее развитие европейского пространства высшего образования путем повышения прозрачности обеспечения качества и предоставления информации об агентствах, действующих на территории европейских стран.
Вхождение в EQAR является наивысшим достижением и признанием для аккредитационных органов.