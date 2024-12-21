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Латвия расширила список граждан Грузии, попавших под санкции
Латвия расширила список граждан Грузии, попавших под санкции
Sputnik Грузия
Латвия стала третьей страной Балтии, расширившей список попавших под санкции 21.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-21T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Власти Латвии приняли решение увеличить число граждан Грузии, которым запрещен въезд в Латвию, до 24, об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Латвия в начале декабря запретила въезд в страну Бидзине Иванишвили, министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, его заместителям Шалве Бедоидзе, Иосебу Челидзе, Александру Дарахвелидзе и Георгию Бутхузи, а также главе департамента по особым поручениям Звиаду Харазишвили и его заместителям Милеру Лагазури и Мирзе Кезевадзе, главе департамента патрульной полиции Важе Сирадзе и главе департамента криминальной полиции Теймуразу Купатадзе. На этот раз Браже не уточнила, кто попал под санкции. Латвия стала третьей страной Балтии, расширившей список попавших под санкции. В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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санкции, новости, грузия, общество, эстония, тбилиси, латвия, бидзина иванишвили, вахтанг гомелаури, георгий бутхузи
санкции, новости, грузия, общество, эстония, тбилиси, латвия, бидзина иванишвили, вахтанг гомелаури, георгий бутхузи
Латвия расширила список граждан Грузии, попавших под санкции
Латвия стала третьей страной Балтии, расширившей список попавших под санкции
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Власти Латвии приняли решение увеличить число граждан Грузии, которым запрещен въезд в Латвию, до 24, об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Латвия в начале декабря запретила въезд в страну Бидзине Иванишвили, министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, его заместителям Шалве Бедоидзе, Иосебу Челидзе, Александру Дарахвелидзе и Георгию Бутхузи, а также главе департамента по особым поручениям Звиаду Харазишвили и его заместителям Милеру Лагазури и Мирзе Кезевадзе, главе департамента патрульной полиции Важе Сирадзе и главе департамента криминальной полиции Теймуразу Купатадзе.
"Я приняла решение включить еще 13 граждан Грузии в список персон нон грата Латвийской Республики в соответствии со статьей 61 Закона об иммиграции. Запрет на въезд физических лиц в Латвию введен на неопределенный срок", – заявила Браже.
На этот раз Браже не уточнила, кто попал под санкции.
Латвия стала третьей страной Балтии, расширившей список попавших под санкции. В декабре Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии.