Новогодняя деревня в Тбилиси – праздник на фоне протеста
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
© photo: Sputnik / Stringer
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Деревня расположилась на площади Орбелиани, в столичном парке Денаэна и у Дома юстиции
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Место главных народных гуляний в новогодние праздники – новогодняя деревня – открылась в Тбилиси 21 декабря.
Столичная мэрия, которая потратила на новогодние мероприятия в этом году более 5 миллионов лари, обещает незабываемые впечатления для гостей и жителей столицы.
На этот раз тбилисские власти решили организовать праздничные гуляния вдалеке от центральных улиц и традиционной в последние годы площади Республики и открыть деревню сразу в трех локациях, на которые легко попасть с площади Свободы или из туристической части проспекта Агмашенебели.
Деревня расположилась на площади Орбелиани, в столичном парке Дедаэна и у Дома юстиции. Праздничные мероприятия в ней продолжатся до 7 января включительно.
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
© photo: Sputnik / Stringer
Посетителей деревни ждут представления, культурные, спортивные, детские, разнообразные тематические мероприятия, концерты музыкантов разных жанров и шествие сказочных персонажей.
Там будут декорации, инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, новогодний поезд, домик Санты, Деда Мороза и мастерская, где дети встретят Санту и его помощников.
Кроме того, посетителей новогодней деревни ждет кинотеатр под открытым небом и ледовый каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году. Состоятся Фестиваль сладостей, Тбилисская рождественская ярмарка, выставка-продажа изделий ручной работы.
Изначально часть ярмарки и домик Деда Мороза планировалось разместить прямо на центральном проспекте Руставели, но планы мэрии в этом году пришлось подкорректировать из-за протестующих, которые превратили центральный проспект города с 28 ноября в место своих собраний.
© photo: Sputnik / StringerГлавная новогодняя елка Грузии на проспекте Руставели у здания парламента
Главная новогодняя елка Грузии на проспекте Руставели у здания парламента
© photo: Sputnik / Stringer
Даже зажжение новогодней елки, которое ежегодно сопровождалось красивым театрализованным представлением прямо в центре города, в этом году прошло очень скромно – елку просто зажгли без всяких анонсов и мероприятий.
Отменили в Тбилиси и традиционный новогодний поезд компании Coca Cola, который в последние годы привлекал туристов и попадал в объективы камер множества блогеров.
До сих пор остается открытым вопрос, где состоится новогодний концерт и кто примет в нем участие. Из-за протестов более 200 музыкантов и исполнителей отказались от участия в мероприятиях мэрии.
Еще одним новшеством новогодней деревни станет обновленный состав участников ярмарки. Часть компаний – традиционных участников акции – уже отказались от участия. Между тем мэрия Тбилиси уверяет, что отказ официально им отправили только девять компаний.
День открытия новогодней деревни будет сопровождаться ставшими уже традиционными акциями протеста, которые в последнее время стали более креативными из-за маршей различных социальных групп. В Тбилиси в субботу пройдут марши геймеров, студентов, йогов и выходцев из различных регионов.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции перед зданием парламента Грузии 28 ноября 2024 года
Акция протеста оппозиции перед зданием парламента Грузии 28 ноября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
Акции протеста связаны с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
С 4 декабря ситуация в Тбилиси спокойная, и марши скорее создают дискомфорт желающим доехать до определенной точки в центре города, нежели угрожают общественной безопасности. При этом акции протеста не затрагивают даже прилегающие улицы, что гарантирует спокойствие в новогодней деревне.