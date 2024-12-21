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Новогодняя деревня в Тбилиси – праздник на фоне протеста

Новогодняя деревня в Тбилиси – праздник на фоне протеста

Sputnik Грузия

Деревня расположилась на площади Орбелиани, в столичном парке Денаэна и у Дома юстиции 21.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Место главных народных гуляний в новогодние праздники – новогодняя деревня – открылась в Тбилиси 21 декабря. Столичная мэрия, которая потратила на новогодние мероприятия в этом году более 5 миллионов лари, обещает незабываемые впечатления для гостей и жителей столицы. На этот раз тбилисские власти решили организовать праздничные гуляния вдалеке от центральных улиц и традиционной в последние годы площади Республики и открыть деревню сразу в трех локациях, на которые легко попасть с площади Свободы или из туристической части проспекта Агмашенебели. Деревня расположилась на площади Орбелиани, в столичном парке Дедаэна и у Дома юстиции. Праздничные мероприятия в ней продолжатся до 7 января включительно.Посетителей деревни ждут представления, культурные, спортивные, детские, разнообразные тематические мероприятия, концерты музыкантов разных жанров и шествие сказочных персонажей. Там будут декорации, инсталляции, елки, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, новогодний поезд, домик Санты, Деда Мороза и мастерская, где дети встретят Санту и его помощников. Кроме того, посетителей новогодней деревни ждет кинотеатр под открытым небом и ледовый каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году. Состоятся Фестиваль сладостей, Тбилисская рождественская ярмарка, выставка-продажа изделий ручной работы. Изначально часть ярмарки и домик Деда Мороза планировалось разместить прямо на центральном проспекте Руставели, но планы мэрии в этом году пришлось подкорректировать из-за протестующих, которые превратили центральный проспект города с 28 ноября в место своих собраний. Даже зажжение новогодней елки, которое ежегодно сопровождалось красивым театрализованным представлением прямо в центре города, в этом году прошло очень скромно – елку просто зажгли без всяких анонсов и мероприятий. Отменили в Тбилиси и традиционный новогодний поезд компании Coca Cola, который в последние годы привлекал туристов и попадал в объективы камер множества блогеров. Еще одним новшеством новогодней деревни станет обновленный состав участников ярмарки. Часть компаний – традиционных участников акции – уже отказались от участия. Между тем мэрия Тбилиси уверяет, что отказ официально им отправили только девять компаний. День открытия новогодней деревни будет сопровождаться ставшими уже традиционными акциями протеста, которые в последнее время стали более креативными из-за маршей различных социальных групп. В Тбилиси в субботу пройдут марши геймеров, студентов, йогов и выходцев из различных регионов. Акции протеста связаны с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 4 декабря ситуация в Тбилиси спокойная, и марши скорее создают дискомфорт желающим доехать до определенной точки в центре города, нежели угрожают общественной безопасности. При этом акции протеста не затрагивают даже прилегающие улицы, что гарантирует спокойствие в новогодней деревне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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