https://sputnik-georgia.ru/20241221/obse-priznala-vybory-v-gruzii---premer-ministr-291489952.html

ОБСЕ признала выборы в Грузии – премьер-министр

ОБСЕ признала выборы в Грузии – премьер-министр

Sputnik Грузия

ОБСЕ/БДИПЧ подтвердили, что выборы были свободными и конкурентными, заявил Кобахидзе 21.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-21T10:51+0400

2024-12-21T10:51+0400

2024-12-21T11:32+0400

выборы

обсе

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Миссия ОБСЕ/БДИПЧ признала выборы в Грузии, хоть и зафиксировала отдельные нарушения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Глава грузинского правительства отметил, что в отношении нарушений на выборах БДИПЧ зафиксировало лишь "изолированные инциденты". "Также ОБСЕ/БДИПЧ сообщает, что обе стороны предоставили информацию о единичных насильственных инцидентах, т. е. речь идет только об изолированных инцидентах. В заключении, как и в случае с любой страной, представлены и критические замечания, в том числе по вопросам, связанным с тайной голосования. На 76 процентах участков, где проводилось наблюдение, ОБСЕ/БДИПЧ не выявило никаких нарушений", – сказал Кобахидзе. По его словам, ОБСЕ/БДИПЧ подтвердило, что выборы были свободными и конкурентными. "Из заключения ОБСЕ/БДИПЧ следует, что выборы были свободными и конкурентными. Это можно понять из общего содержания заключения ", – заявил Кобахидзе. Премьер-министр также привел результаты исследования, не указав, правда, кто именно его проводил, согласно которым 53,4% респондентов положительно оценивают проведенные парламентские выборы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Что написано в отчете Миссия БДИПЧ, которая наблюдала за предвыборной кампанией и ходом голосования в Грузии, отмечает, что хотя выборы "предоставили избирателям широкий выбор из 18 списков кандидатов, они проходили на фоне укоренившейся поляризации в обстановке, омраченной опасениями по поводу недавно принятого законодательства, его влияния на основные свободы и гражданское общество". Кандидаты, согласно отчету, могли свободно вести предвыборную кампанию, в то время как предвыборная риторика вызывала серьезные разногласия. Миссия подчеркивает, что законодательная база обеспечивает адекватную основу для демократических выборов, но недавние частые поправки ознаменовали шаг назад, вызвав опасения по поводу ее потенциального использования в политических целях. БДИПЧ подчеркивает, что подготовка к выборам была проведена хорошо, включая широкое просвещение избирателей по вопросам использования новых технологий голосования, но у избирательных субъектов были неравные условия. "Значительный дисбаланс в финансовых ресурсах и преимущество занимаемых должностей усугубили и без того неравные условия. Поляризованная информационная среда и использование частных СМИ для политпропаганды повлияли на беспристрастное освещение новостей, лишив избирателей возможности сделать осознанный выбор", – говорится в отчете. По мнению миссии, эффективность контроля за финансированием избирательных кампаний была подорвана ограниченным правоприменением и опасениями по поводу беспристрастности надзорного органа. Миссия считает, что в целом, правовая база обеспечивает достаточную основу для проведения демократических выборов. Однако она чрезмерно сложна и содержит пробелы и несоответствия. "Несколько давних рекомендаций БДИПЧ и Венецианской комиссии остались без внимания, в том числе те, которые касались беспристрастности управления выборами, всеобъемлющих нормативных актов по предотвращению злоупотребления административными ресурсами, надзора за кампаниями и их финансированием, СМИ и разрешения избирательных споров", – говорится в отчете. По мнению ОБСЕ, избирательная администрация эффективно справилась с техническими аспектами выборов. Однако общественное мнение о ее беспристрастности было подорвано. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, обсе, единое национальное движение, европейская грузия, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости, политика, парламентские выборы в грузии 2024