https://sputnik-georgia.ru/20241221/oppozitsii-pridetsya-priznat-vybory--spiker-parlamenta-gruzii-291492708.html

Оппозиции придется признать выборы – спикер парламента Грузии

Оппозиции придется признать выборы – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Власти расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме 21.12.2024, Sputnik Грузия

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европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Оппозиционным партиям придется признать выборы и вернуться к работе в парламенте, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Четыре оппозиционные партии, получившие мандаты депутатов по итогам выборов, отказываются от работы в парламенте и в данный момент участвуют в акциях протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Между тем опубликовано итоговое заключение миссии ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которому выборы прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Власти Грузии расценили отчет как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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