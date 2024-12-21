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Оппозиции придется признать выборы – спикер парламента Грузии
Оппозиции придется признать выборы – спикер парламента Грузии
Sputnik Грузия
Власти расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме 21.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Оппозиционным партиям придется признать выборы и вернуться к работе в парламенте, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Четыре оппозиционные партии, получившие мандаты депутатов по итогам выборов, отказываются от работы в парламенте и в данный момент участвуют в акциях протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Между тем опубликовано итоговое заключение миссии ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которому выборы прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Власти Грузии расценили отчет как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение, европейская грузия
выборы, политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение, европейская грузия
Оппозиции придется признать выборы – спикер парламента Грузии
16:55 21.12.2024 (обновлено: 18:20 21.12.2024)
Власти расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Оппозиционным партиям придется признать выборы и вернуться к работе в парламенте, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Четыре оппозиционные партии, получившие мандаты депутатов по итогам выборов, отказываются от работы в парламенте и в данный момент участвуют в акциях протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
"Радикальной оппозиции в итоге придется признать волю грузинского народа и вернуться в демократические рамки. Жаль только, что проходит драгоценное время и зря тратятся энергия и эмоции нашего народа, которые должны применяться к продвижению вперед нашей страны", – сказал Папуашвили.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.
Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту.
Между тем опубликовано итоговое заключение миссии ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которому выборы прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Власти Грузии расценили отчет как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.