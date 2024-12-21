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В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2024 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2024 года
Sputnik Грузия
Наибольший рост в июле-сентябре 2024 года показали сферы образования, строительства, а также информации и коммуникаций 21.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 11% по сравнению с июлем-сентябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил 11,1%. В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2024 года составил 24,8 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,3%, а ВВП на душу населения – 2,5 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в июле-сентябре 2024 года показали сферы образования, строительства, а также информации и коммуникаций. Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, а также деятельности, связанной с недвижимостью. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2024 года
Наибольший рост в июле-сентябре 2024 года показали сферы образования, строительства, а также информации и коммуникаций
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2024 года, по предварительным данным, составил 11% по сравнению с июлем-сентябрем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил 11,1%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2024 года составил 24,8 миллиарда лари (9,2 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,3%, а ВВП на душу населения – 2,5 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в июле-сентябре 2024 года показали сферы образования, строительства, а также информации и коммуникаций.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в третьем квартале 2024 года
Сфера экономики
Рост, %
Образование
35,6
Информация и коммуникация
32,8
Строительство
30,9
Административная деятельность
24,0
Финансовая и страховая деятельность
22,9
Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, а также деятельности, связанной с недвижимостью.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в третьем квартале
Сфера экономики
%
Торговля
15,4
Обрабатывающая промышленность
9,7
Операции с недвижимым имуществом
9,3
Строительство
8,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
7,4