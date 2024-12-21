https://sputnik-georgia.ru/20241221/zurabishvili-vyrazila-soboleznovaniya-germanii-posle-terakta-v-magdeburge-291489460.html

Зурабишвили выразила соболезнования Германии после теракта в Магдебурге

Зурабишвили выразила соболезнования Германии после теракта в Магдебурге

Sputnik Грузия

Число погибших в результате теракта увеличилось до 4, еще 205 человек ранены. 21.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования ФРГ в связи с терактом в Магдебурге.Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Число погибших в результате теракта увеличилось до 4 (накануне заявляли о двух жертвах), еще 205 человек ранены. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку."Нападение на рождественской ярмарке в Магдебурге – это ужасная атака на рождественский дух и человечность. Мои мысли – с семьями и немецким народом", – написала Зурабишвили в соцсети X.Подозреваемый в наезде на толпу в 2016 году был признан беженцем, пишет газета Süddeutsche Zeitung. В Германии Талеб работает медсотрудником в сфере психиатрии и психотерапии. Мужчина находится в ФРГ с 2006 года и имеет вид на жительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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