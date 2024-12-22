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Запад пришел в ужас от русского вызова. И на дуэль не явился

Запад пришел в ужас от русского вызова. И на дуэль не явился

Sputnik Грузия

Тяжела и неказиста жизнь простого глобалиста. Начинается за здравие, а заканчивается за упокой 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T18:41+0400

2024-12-22T18:41+0400

2024-12-22T19:32+0400

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Саммит Евросовета, который собрался при полном параде в Брюсселе, был щедр на самодовольные сообщения о себе любимом и на ядовитые заявления в наш адрес, но в итоге постыдно рухнул даже в общеевропейском мнении. Там проигнорировали русский вызов на дуэль, пишет колумнист РИА Новости. Да и кто там по большому счету годится в дуэлянты?Не президент Франции. Ослабленный до предела Макрон, понимая, что для него дело с дуэлью точно пахнет керосином, сбежал от своих заединщиков из Брюсселя рулить кризисом на Майотте. Ему, правда, все равно преподнесли сюрприз. Выяснилось, что с помпой подготовленная Францией 155-я механизированная бригада ВСУ (имени Анны Киевской — а это вообще кто? Была и есть только русская княжна Анна Ярославна) — "небоеспособна". Потому что, помимо недостатка техники, в ней не хватает и личного состава.Заединщики Макрона, пока тот отбивался от сограждан, были не менее щедрыми на обещания Киеву. Конфискация наших активов (а не только процентов, как было прежде), реляции о будущей "победе над Россией" (тут особенно усердной была главная еэсовская дипломат/-ка Каллас), будущие поставки систем ПВО — короче, ярмарка тщеславия работала в Брюсселе в конце этой недели на максималках.Однако результат этой бурной деятельности был обнулен сразу же.Стоило российскому лидеру произнести слово из пяти букв.После такого предложения европейская медийка, решившая поначалу коллективно проигнорировать "Итоги года с Владимиром Путиным", немедленно организовала на своих платформах прямые трансляции мероприятия. Еще бы — в момент, когда мы ломим, а нашпигованные натовской техникой и деньгами вэсэушники гнутся, как швед под Полтавой, не время недооценивать силу русского духа и русского оружия.Разумеется, европейцы и американцы испугались. А страх — не только, как мы знаем, худший из пороков: эта эмоция мешает и трезво разобраться в ситуации. И взглянуть на себя, чтобы оценить свои желания и собственные действия со стороны.Третий год нашей спецоперации показал все исподнее и западной политики, и западной военной машины. Сегодня мы знаем, как там принимают решения, как стремятся навести тень на плетень, как мечтают уйти от ответственности. Как там бесстыже подставляют, предают, продают. Как там плюют на декларируемые ими же самими принципы. Главный из которых: "Годится все, что ослабляет Россию и что приводит к ее стратегическому поражению".Запад совершил промашку страшную, поскольку все те ограничения, рестрикции, запретительные пакеты и прочую санкционку принимал и вводил против нас, ориентируясь в суждениях исключительно на себя любимого. На собственную неважную геологию, позорную историю военных конфликтов — практически всегда с более слабыми противниками, на дремлющий ужас от поражений. А еще на общество, развращенное порочным потреблением всего — от эмоций до жратвы. Добавим в списочек катастрофически деградировавшие элиты. И вот он перед нами — рецепт фиаско, составленный и приготовленный самим же Западом для собственной геополитической тризны.Не будет всех тех, кто стравил (получив за это крупные бенефиции — финансовые и политические) два братских народа.Затеянная западниками геополитическая партия — и это понятно по сводкам нашего Минобороны — вступила в эндшпиль. А в каких терминах оценивать еще ситуацию, когда в Пентагоне говорят о "последнем пакете помощи Украине"?Брюссельское двухдневное собиралово, несмотря на официальную повестку дня и оптимистические заявления о "непоколебимости поддержки Киева", организовали для того, чтобы понимать, куда отправится Европа в случае отказа США и дальше спонсировать все эти кровавые игры. Первая часть ответа, в каком направлении пустится Евросоюз в пешем (горючего-то — йок) путешествии, получена была.Вторую часть ответа — по поводу возможного ввода военного контингента на Украину — дали сами брюссельские. Под флагом НАТО эти силы собрать невозможно, поскольку решение требует консенсуса, а его достичь нереально в нынешней политической конфигурации. Ну а франко-британо-прибалтийские трепыхания (точное название "предварительных консультаций европейских стран") по этому поводу нерелевантны в силу отсутствия у этих "игроков" боеспособных военных соединений.Неявка на спортивных состязаниях без уважительной причины означает автоматический проигрыш на соревнованиях.Неявка на дуэль означает то же самое. Но в мировом масштабе и на глазах всей планеты. Поражение в геополитической игре коллективного Запада оказалось и предсказуемым, и позорным.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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колумнисты, в мире, аналитика, брюссель, франция, киев, владимир путин, пентагон, нато, обострение ситуации вокруг украины