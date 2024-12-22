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Министры Грузии будут получать больше денег
Министры Грузии будут получать больше денег
Sputnik Грузия
Согласно бюджету страны на 2024 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 330 лари 22.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-22T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Поправки в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым президент и премьер-министр Грузии продолжат получать одинаковую зарплату, а оклад министров сравняют с зарплатой председателя парламента, вступают в силу с 1 января. Согласно поправкам, зарплаты членам правительства и депутатам будут рассчитывать по новой формуле: установленный бюджетом базовый оклад, умноженный на коэффициент (в зависимости от должности). Согласно бюджету Грузии на 2024 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 330 лари. Самый высокий коэффициент, на который будет умножаться оклад, у президента и премьер-министра Грузии – 10. Для министров и госминистров, а также глав автономий и Высшего совета автономий он будет равен 8,5. На такой же коэффициент будет умножаться оклад при расчете зарплаты председателя парламента. Прежними останутся коэффициенты в случае первого заместителя министра – 7,5, а также в случае остальных заместителей – 7,25. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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зарплата, грузия, новости, тбилиси
Министры Грузии будут получать больше денег
10:10 22.12.2024 (обновлено: 10:19 22.12.2024)
Согласно бюджету страны на 2024 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 330 лари
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Поправки в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым президент и премьер-министр Грузии продолжат получать одинаковую зарплату, а оклад министров сравняют с зарплатой председателя парламента, вступают в силу с 1 января.
Согласно поправкам, зарплаты членам правительства и депутатам будут рассчитывать по новой формуле: установленный бюджетом базовый оклад, умноженный на коэффициент (в зависимости от должности).
Согласно бюджету Грузии на 2024 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 330 лари.
Самый высокий коэффициент, на который будет умножаться оклад, у президента и премьер-министра Грузии – 10.
Для министров и госминистров, а также глав автономий и Высшего совета автономий он будет равен 8,5. На такой же коэффициент будет умножаться оклад при расчете зарплаты председателя парламента.
Прежними останутся коэффициенты в случае первого заместителя министра – 7,5, а также в случае остальных заместителей – 7,25.