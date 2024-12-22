https://sputnik-georgia.ru/20241222/ministry-gruzii-budut-poluchat-bolshe-deneg-291495751.html

Министры Грузии будут получать больше денег

Министры Грузии будут получать больше денег

Sputnik Грузия

Согласно бюджету страны на 2024 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 330 лари 22.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Поправки в закон "Об оплате труда в публичных учреждениях", согласно которым президент и премьер-министр Грузии продолжат получать одинаковую зарплату, а оклад министров сравняют с зарплатой председателя парламента, вступают в силу с 1 января. Согласно поправкам, зарплаты членам правительства и депутатам будут рассчитывать по новой формуле: установленный бюджетом базовый оклад, умноженный на коэффициент (в зависимости от должности). Согласно бюджету Грузии на 2024 год, базовая зарплата госслужащего составляет 1 330 лари. Самый высокий коэффициент, на который будет умножаться оклад, у президента и премьер-министра Грузии – 10. Для министров и госминистров, а также глав автономий и Высшего совета автономий он будет равен 8,5. На такой же коэффициент будет умножаться оклад при расчете зарплаты председателя парламента. Прежними останутся коэффициенты в случае первого заместителя министра – 7,5, а также в случае остальных заместителей – 7,25. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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