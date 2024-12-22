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Пожар в центральном районе Тбилиси – во время тушения погиб пожарный
Пожар в центральном районе Тбилиси – во время тушения погиб пожарный
Sputnik Грузия
Возгорание началось на крыше здания, а затем перекинулось на третий этаж, где располагались офисные помещения 22.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-22T14:51+0400
2024-12-22T14:51+0400
2024-12-22T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. При тушении пожара в здании, расположенном на проспекте Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси, погиб 42-летний пожарный Георгий Лелашвили, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Пожар произошел поздно вечером в субботу, 21 декабря. Лелашвили проводил ликвидационные работы по тушению пожара в здании, расположенном на проспекте Чавчавадзе, когда обрушилась стена. В результате обрушения пожарный погиб. "Служба по управлению чрезвычайными ситуациями глубоко скорбит в связи с произошедшим и выражает соболезнования семье, родственникам и сотрудникам погибшего пожарного-спасателя", – написали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. По информации СМИ, возгорание началось на крыше здания, а затем перекинулось на третий этаж, где располагались офисные помещения. Общая площадь выгоревшего третьего этажа составляет до 1 500 кв. м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар в центре тбилиси
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар в центре тбилиси
Пожар в центральном районе Тбилиси – во время тушения погиб пожарный
14:51 22.12.2024 (обновлено: 15:29 22.12.2024)
Возгорание началось на крыше здания, а затем перекинулось на третий этаж, где располагались офисные помещения
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. При тушении пожара в здании, расположенном на проспекте Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси, погиб 42-летний пожарный Георгий Лелашвили, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар произошел поздно вечером в субботу, 21 декабря. Лелашвили проводил ликвидационные работы по тушению пожара в здании, расположенном на проспекте Чавчавадзе, когда обрушилась стена. В результате обрушения пожарный погиб.
"Служба по управлению чрезвычайными ситуациями глубоко скорбит в связи с произошедшим и выражает соболезнования семье, родственникам и сотрудникам погибшего пожарного-спасателя", – написали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации СМИ, возгорание началось на крыше здания, а затем перекинулось на третий этаж, где располагались офисные помещения. Общая площадь выгоревшего третьего этажа составляет до 1 500 кв. м.