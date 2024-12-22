https://sputnik-georgia.ru/20241222/premer-prigrozil-zurabishvili-ugolovnoy-otvetstvennostyu-pri-naznacheniya-novykh-vyborov-291500786.html

Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов

Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов

Sputnik Грузия

Президенту Грузии придется решить, хочет она продолжить жизнь за решеткой или на свободе, подчеркнул премьер 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T16:05+0400

2024-12-22T16:05+0400

2024-12-22T16:05+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265868276_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_d339aaa76a8002ed11780d28342ee877.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В том случае, если президент Грузии Саломе Зурабишвили решит назначить в стране новые парламентские выборы, для чего нет правовых оснований, это обернется для нее уголовной ответственностью, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. В субботу президент Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, встретилась с лидерами оппозиции и представителями НПО. На встрече стороны обсудили тему проведения в стране новых выборов. Президент взяла время подумать до 21:00 воскресенья. Как добавил премьер, "кто-то умный" посоветовал Зурабшвили не назначать выборов. "В Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые предусматривают за подобное деяние длительное тюремное заключение. Еще раз скажу, кто-то умный посоветовал Саломе Зурабишвили этого не делать", - подчеркнул Кобахидзе. Глава правительства также подчеркнул, что никто не хочет отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но если она все-таки предпримет этот шаг, то обречет себя и всех людей, которые будут вместе с ней в резиденции главы государства. Президенту Грузии придется решить, хочет она продолжить жизнь за решеткой или на свободе, подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, парламентские выборы в Грузии, согласно действующему законодательству, назначаются в трех случаях: Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Четыре оппозиционные партии, получившие мандаты депутатов по итогам выборов, отказываются от работы в парламенте и участвуют в акциях протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе