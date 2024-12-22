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Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов
Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов
Sputnik Грузия
Президенту Грузии придется решить, хочет она продолжить жизнь за решеткой или на свободе, подчеркнул премьер 22.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-22T16:05+0400
2024-12-22T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В том случае, если президент Грузии Саломе Зурабишвили решит назначить в стране новые парламентские выборы, для чего нет правовых оснований, это обернется для нее уголовной ответственностью, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. В субботу президент Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, встретилась с лидерами оппозиции и представителями НПО. На встрече стороны обсудили тему проведения в стране новых выборов. Президент взяла время подумать до 21:00 воскресенья. Как добавил премьер, "кто-то умный" посоветовал Зурабшвили не назначать выборов. "В Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые предусматривают за подобное деяние длительное тюремное заключение. Еще раз скажу, кто-то умный посоветовал Саломе Зурабишвили этого не делать", - подчеркнул Кобахидзе. Глава правительства также подчеркнул, что никто не хочет отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но если она все-таки предпримет этот шаг, то обречет себя и всех людей, которые будут вместе с ней в резиденции главы государства. Президенту Грузии придется решить, хочет она продолжить жизнь за решеткой или на свободе, подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, парламентские выборы в Грузии, согласно действующему законодательству, назначаются в трех случаях: Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Четыре оппозиционные партии, получившие мандаты депутатов по итогам выборов, отказываются от работы в парламенте и участвуют в акциях протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе
Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов
Президенту Грузии придется решить, хочет она продолжить жизнь за решеткой или на свободе, подчеркнул премьер
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В том случае, если президент Грузии Саломе Зурабишвили решит назначить в стране новые парламентские выборы, для чего нет правовых оснований, это обернется для нее уголовной ответственностью, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.
В субботу президент Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, встретилась с лидерами оппозиции и представителями НПО. На встрече стороны обсудили тему проведения в стране новых выборов. Президент взяла время подумать до 21:00 воскресенья.
"Я думаю, что Саломе Зурабишвили хватит разума как самой не нарушать Уголовный кодекс, так и не позволить нарушить кому-либо такие нормы, которые предусматривают длительное тюремное заключение", - заявил Кобахидзе.
Как добавил премьер, "кто-то умный" посоветовал Зурабшвили не назначать выборов.
"В Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые предусматривают за подобное деяние длительное тюремное заключение. Еще раз скажу, кто-то умный посоветовал Саломе Зурабишвили этого не делать", - подчеркнул Кобахидзе.
Глава правительства также подчеркнул, что никто не хочет отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но если она все-таки предпримет этот шаг, то обречет себя и всех людей, которые будут вместе с ней в резиденции главы государства.
"Еще раз повторю, я уверен, что у нее хватит разума не нарушать нормы Уголовного кодекса", - отметил премьер.
Президенту Грузии придется решить, хочет она продолжить жизнь за решеткой или на свободе, подчеркнул премьер.
По словам Кобахидзе, парламентские выборы в Грузии, согласно действующему законодательству, назначаются в трех случаях:
когда Центральная избирательная комиссия или Конституционный суд аннулируют результаты ранее проведенных выборов,
когда истекает четырехлетний срок полномочий депутатов парламента,
когда парламент не выражает доверия правительству.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.
Четыре оппозиционные партии, получившие мандаты депутатов по итогам выборов, отказываются от работы в парламенте и участвуют в акциях протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов.