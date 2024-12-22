https://sputnik-georgia.ru/20241222/skolko-kreditov-v-gruzii-privyazany-k-stavke-monetarnoy-politiki-291495577.html

Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики

Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики

Sputnik Грузия

Комитет монетарной политики Нацбанка принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8% 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T09:01+0400

2024-12-22T09:01+0400

2024-12-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. От ставки рефинансирования в Грузии зависят выплаты по 182,02 тысячи кредитам с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки". Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на этой неделе принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 14,7 миллиарда лари. Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, однако дальнейшее снижение будет зависеть от динамики инфляции. НПО ожидает повышения цен и ухудшения положения граждан из-за вероятного сокращения иностранных инвестиций и поступлений валюты по грантам и программам.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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