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Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики
Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики
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Комитет монетарной политики Нацбанка принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8% 22.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-22T09:01+0400
2024-12-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. От ставки рефинансирования в Грузии зависят выплаты по 182,02 тысячи кредитам с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки". Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на этой неделе принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 14,7 миллиарда лари. Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, однако дальнейшее снижение будет зависеть от динамики инфляции. НПО ожидает повышения цен и ухудшения положения граждан из-за вероятного сокращения иностранных инвестиций и поступлений валюты по грантам и программам.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики
Комитет монетарной политики Нацбанка принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8%
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. От ставки рефинансирования в Грузии зависят выплаты по 182,02 тысячи кредитам с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на этой неделе принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 14,7 миллиарда лари.
Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования:
Потребительский – 76,7 тысячи кредитов на сумму 4,3 млрд лари
Ипотечный – 71,9 тысячи кредитов на сумму 2,5 млрд лари
Бизнес кредиты – 29,6 тысячи кредитов на сумму 5 млрд лари.
При этом НПО отмечает, что Нацбанк начал медленный выход из жесткой монетарной политики, однако дальнейшее снижение будет зависеть от динамики инфляции. НПО ожидает повышения цен и ухудшения положения граждан из-за вероятного сокращения иностранных инвестиций и поступлений валюты по грантам и программам.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.