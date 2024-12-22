https://sputnik-georgia.ru/20241222/tramp-prigrozil-vernut-ssha-panamskiy-kanal-291499661.html

Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал

Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал

Sputnik Грузия

Избранный президент США назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход по каналу. 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Дональд Трамп пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы, об этом избранный президент США написал в своей соцсети Truth Social.Трамп назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход по каналу."Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться..." - написал он.По словам Трампа, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.Он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом, несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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