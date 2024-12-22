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Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Sputnik Грузия
Избранный президент США назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход по каналу. 22.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Дональд Трамп пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы, об этом избранный президент США написал в своей соцсети Truth Social.Трамп назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход по каналу."Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться..." - написал он.По словам Трампа, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.Он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом, несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, сша, панама, китай, дональд трамп
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
12:42 22.12.2024 (обновлено: 12:50 22.12.2024)
Избранный президент США назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход по каналу.
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Дональд Трамп пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы, об этом избранный президент США написал в своей соцсети Truth Social.
"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения (Панаме Панамского канала. - Прим. ред.) не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - заявил он.
Трамп назвал "смехотворной" плату, которую Панама взимает за проход по каналу.
"Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться..." - написал он.
По словам Трампа, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.
Он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом, несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.
"Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще", - добавил избранный президент.
Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.