https://sputnik-georgia.ru/20241222/yaponskiy-investor-vpervye-priobrel-aktsii-gruzinskogo-kommercheskogo-banka-291502994.html

Японский инвестор впервые приобрел акции грузинского коммерческого банка

Японский инвестор впервые приобрел акции грузинского коммерческого банка

Sputnik Грузия

"Кредо Банк" – пятый по величине коммерческий банк Грузии 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T20:52+0400

2024-12-22T20:52+0400

2024-12-22T21:55+0400

экономика

грузия

новости

германия

нидерланды

натия турнава

япония

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/16/265399032_899:144:3037:1347_1920x0_80_0_0_cd5373f418aaa1781046ccceed479860.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Японский холдинг Gojo & Company, Inc. приобрел 16,8% акций пятого по величине коммерческого банка Грузии "Кредо Банка", осуществив тем самым свою дебютную инвестицию в Грузии, сообщили в Нацбанке. Работа над сделкой началась год назад и была направлена на усиление инициативы "Кредо Банка" по поддержке предпринимателей и их сотрудников путем предоставления доступных финансовых услуг. Владельцами "Кредо Банка" являются микрофинансовый холдинг Access Credo GmbH из Германии, инвестиционные фонды под управлением Triodos Investment Management BV из Нидерландов и институт финансирования развития Proparco (Groupe Agence Française de Développement) из Франции. Основатель и генеральный директор Gojo & Company, Inc Тайджун Шин отметил, что сотрудничество с "Кредо банком" способствует реализации общей миссии по повышению финансовой доступности во всем мире. "Кредо Банк" играет выдающуюся роль в обеспечении доступа к финансовым услугам в регионах Грузии, и мы надеемся поддержать его дальнейший рост и развитие", – заявил Шин. Как отметила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава, в стране никогда не было прецедента японских инвестиций такого размера в банковском секторе. Gojo & Company, Inc – это холдинговая компания со штаб-квартирой в Токио, которая объединяет компании, предоставляющие инклюзивные финансовые услуги, и работает в 13 странах Азии и Африки. Компания была основана в 2014 году с целью повышения финансовой доступности во всем мире. По состоянию на март 2024 года в Gojo Group работает более 10 тысяч сотрудников, обслуживающих более 2,4 миллиона клиентов по всему миру. "Кредо Банк" – пятый по величине коммерческий банк Грузии. Он обслуживает более 480 тысяч клиентов по всей стране в 94 сервисных центрах. Миссия банка – помочь грузинским предпринимателям и их сотрудникам создать лучшее будущее, предлагая доступные финансовые услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

нидерланды

япония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, германия, нидерланды, натия турнава, япония, национальный банк грузии