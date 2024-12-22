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Японский инвестор впервые приобрел акции грузинского коммерческого банка
Японский инвестор впервые приобрел акции грузинского коммерческого банка
Sputnik Грузия
"Кредо Банк" – пятый по величине коммерческий банк Грузии 22.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Японский холдинг Gojo & Company, Inc. приобрел 16,8% акций пятого по величине коммерческого банка Грузии "Кредо Банка", осуществив тем самым свою дебютную инвестицию в Грузии, сообщили в Нацбанке. Работа над сделкой началась год назад и была направлена на усиление инициативы "Кредо Банка" по поддержке предпринимателей и их сотрудников путем предоставления доступных финансовых услуг. Владельцами "Кредо Банка" являются микрофинансовый холдинг Access Credo GmbH из Германии, инвестиционные фонды под управлением Triodos Investment Management BV из Нидерландов и институт финансирования развития Proparco (Groupe Agence Française de Développement) из Франции. Основатель и генеральный директор Gojo & Company, Inc Тайджун Шин отметил, что сотрудничество с "Кредо банком" способствует реализации общей миссии по повышению финансовой доступности во всем мире. "Кредо Банк" играет выдающуюся роль в обеспечении доступа к финансовым услугам в регионах Грузии, и мы надеемся поддержать его дальнейший рост и развитие", – заявил Шин. Как отметила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава, в стране никогда не было прецедента японских инвестиций такого размера в банковском секторе. Gojo & Company, Inc – это холдинговая компания со штаб-квартирой в Токио, которая объединяет компании, предоставляющие инклюзивные финансовые услуги, и работает в 13 странах Азии и Африки. Компания была основана в 2014 году с целью повышения финансовой доступности во всем мире. По состоянию на март 2024 года в Gojo Group работает более 10 тысяч сотрудников, обслуживающих более 2,4 миллиона клиентов по всему миру. "Кредо Банк" – пятый по величине коммерческий банк Грузии. Он обслуживает более 480 тысяч клиентов по всей стране в 94 сервисных центрах. Миссия банка – помочь грузинским предпринимателям и их сотрудникам создать лучшее будущее, предлагая доступные финансовые услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, германия, нидерланды, натия турнава, япония, национальный банк грузии
Японский инвестор впервые приобрел акции грузинского коммерческого банка
20:52 22.12.2024 (обновлено: 21:55 22.12.2024)
"Кредо Банк" – пятый по величине коммерческий банк Грузии
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Японский холдинг Gojo & Company, Inc. приобрел 16,8% акций пятого по величине коммерческого банка Грузии "Кредо Банка", осуществив тем самым свою дебютную инвестицию в Грузии, сообщили в Нацбанке.
Работа над сделкой началась год назад и была направлена на усиление инициативы "Кредо Банка" по поддержке предпринимателей и их сотрудников путем предоставления доступных финансовых услуг.
"Я приветствую Gojo & Company, Inc. в качестве нашего нового акционера. Их участие значительно укрепит позиционирование "Кредо Банка" и нашу главную цель – предоставление устойчивых финансовых услуг микро-, малым и средним предприятиям с особым акцентом на цифровые и инновационные продукты", – сказал исполнительный директор "Кредо Банка" Заза Пирцхелава.
Владельцами "Кредо Банка" являются микрофинансовый холдинг Access Credo GmbH из Германии, инвестиционные фонды под управлением Triodos Investment Management BV из Нидерландов и институт финансирования развития Proparco (Groupe Agence Française de Développement) из Франции.
Основатель и генеральный директор Gojo & Company, Inc Тайджун Шин отметил, что сотрудничество с "Кредо банком" способствует реализации общей миссии по повышению финансовой доступности во всем мире.
"Кредо Банк" играет выдающуюся роль в обеспечении доступа к финансовым услугам в регионах Грузии, и мы надеемся поддержать его дальнейший рост и развитие", – заявил Шин.
Как отметила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава, в стране никогда не было прецедента японских инвестиций такого размера в банковском секторе.
"Все это свидетельствует о высоком уровне доверия и стабильности грузинской банковской системы. Приход международных инвесторов в страну окажет положительное влияние на инвестиционный климат, в том числе будет способствовать диверсификации рынка, доступности банковских продуктов для нашего населения и росту конкуренции", – заявила Турнава.
Gojo & Company, Inc – это холдинговая компания со штаб-квартирой в Токио, которая объединяет компании, предоставляющие инклюзивные финансовые услуги, и работает в 13 странах Азии и Африки. Компания была основана в 2014 году с целью повышения финансовой доступности во всем мире.
По состоянию на март 2024 года в Gojo Group работает более 10 тысяч сотрудников, обслуживающих более 2,4 миллиона клиентов по всему миру.
"Кредо Банк" – пятый по величине коммерческий банк Грузии. Он обслуживает более 480 тысяч клиентов по всей стране в 94 сервисных центрах. Миссия банка – помочь грузинским предпринимателям и их сотрудникам создать лучшее будущее, предлагая доступные финансовые услуги.