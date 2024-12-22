https://sputnik-georgia.ru/20241222/zurabishvili-vydvinula-ultimatum-pravitelstvu-gruzii-i-ivanishvili-291503370.html

Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии и Иванишвили

Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии и Иванишвили

Sputnik Грузия

В понедельник Зурабишвили запишет видеообращение с подробностями для граждан 22.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-22T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси дала властям неделю и лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили до 29 декабря, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов.В субботу президент Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, встретилась с лидерами оппозиции и представителями НПО. На встрече стороны обсудили тему проведения в стране новых выборов. Президент взяла время подумать до 21:00 воскресенья. Завтра она запишет видеообращение с подробностями для граждан, так как сейчас не смогла выступить из-за технических неполадок на сцене. Во время выступления у президента отключился микрофон.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.В Тбилиси с 28 ноября проходят акции протеста, связанные с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Основное требование протестующих – назначение в стране новых выборов. Их требование разделяют президент Зурабишвили, оппозиционные политики и часть НПО.В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация в Тбилиси спокойная.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, акции протеста