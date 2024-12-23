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ДТП на юге Грузии: есть жертвы
ДТП на юге Грузии: есть жертвы
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T12:57+0400
2024-12-23T12:57+0400
2024-12-23T13:05+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Два человека скончались и один тяжело пострадал в результате столкновения легковых автомобилей на дороге Ахалцихе-Адигени (регион Самцхе-Джавахети), сообщил телеканал "Рустави 2". Молодой мужчина скончался на месте ДТП в воскресенье ночью, а вторая жертва — утром в понедельник в клинике. Как рассказали врачи клиники "Имеди", куда была доставлена пострадавшая, пациентка поступила с множественными травматическими повреждениями органов. Несмотря на старания медиков, у нее остановилось сердце. О состоянии здоровья выжившего не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, самцхе-джавахети, грузия, новости, дтп
происшествия, самцхе-джавахети, грузия, новости, дтп
ДТП на юге Грузии: есть жертвы
12:57 23.12.2024 (обновлено: 13:05 23.12.2024)
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта"
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Два человека скончались и один тяжело пострадал в результате столкновения легковых автомобилей на дороге Ахалцихе-Адигени (регион Самцхе-Джавахети), сообщил телеканал "Рустави 2".
Молодой мужчина скончался на месте ДТП в воскресенье ночью, а вторая жертва — утром в понедельник в клинике.
Как рассказали врачи клиники "Имеди", куда была доставлена пострадавшая, пациентка поступила с множественными травматическими повреждениями органов. Несмотря на старания медиков, у нее остановилось сердце.
О состоянии здоровья выжившего не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".