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ДТП на юге Грузии: есть жертвы

ДТП на юге Грузии: есть жертвы

Sputnik Грузия

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T12:57+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Два человека скончались и один тяжело пострадал в результате столкновения легковых автомобилей на дороге Ахалцихе-Адигени (регион Самцхе-Джавахети), сообщил телеканал "Рустави 2". Молодой мужчина скончался на месте ДТП в воскресенье ночью, а вторая жертва — утром в понедельник в клинике. Как рассказали врачи клиники "Имеди", куда была доставлена пострадавшая, пациентка поступила с множественными травматическими повреждениями органов. Несмотря на старания медиков, у нее остановилось сердце. О состоянии здоровья выжившего не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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происшествия, самцхе-джавахети, грузия, новости, дтп