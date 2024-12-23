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Грузоперевозки по Среднему коридору заметно выросли

Грузоперевозки по Среднему коридору заметно выросли

Sputnik Грузия

Существует возможность дальнейшего сокращения как времени транзита через Азербайджан, так и нормативных сроков оформления деклараций, заявил Мовсумов. 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. С 2019-го по 2024 год объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза, что связано с укреплением позиций страны в международных коридорах, сообщил помощник президента АР, завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации главы государства Шахмар Мовсумов на таможенном бизнес-форуме в Баку.По его словам, особенно благодаря Среднему коридору (Транскаспийский коридор/ТМТМ) удалось повысить эффективность грузоперевозок из Китая в Европу, сократив транзитное время до 8-10 дней.Мовсумов отметил, что существует возможность дальнейшего сокращения как времени транзита, так и нормативных сроков оформления деклараций. Эти возможности должны быть изучены и внедрены совместно таможенными органами и бизнесом."Внедрение современных систем контроля и мониторинга облегчает отслеживание таможенных операций", – указал он.Грузоперевозки по ТМТМ растутСегодня пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за 11 месяцев 2024 года вырос на 63% в годовом выражении, до 4,1 млн тонн."Транскаспийский международный транспортный маршрут продолжает показывать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 млн тонн в год, включая 100 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент/TEU) контейнерных перевозок. За 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ, что является важным показателем роста", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского кабмина.Сообщается, что в текущем году был запущен координационный центр Транскаспийского транспортного коридора, который работает над развитием инфраструктуры и расширением функционала маршрута, сокращая сроки доставки между Азией и Европой до 15 дней.Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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