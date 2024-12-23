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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7% 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T09:01+0400

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2024-12-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,3 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 5%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 132,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 64,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 64,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 37,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 299,3 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 629,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 498,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 180,5 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 81,7 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, новости, грузино-российские отношения, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика