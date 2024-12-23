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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7% 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,3 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 5%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 132,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 64,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 64,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 37,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 299,3 тысячи тонн пшеницы и меслин. Из России также завезли 629,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 498,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 180,5 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 81,7 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, грузино-российские отношения, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, россия, новости, грузино-российские отношения, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7%
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,3 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 5%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за 11 месяцев 2024 года составила 10,7%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-ноябрь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
633,9
4,8
Импорт
1 635,5
2,9
Всего
2 269,4
3,4
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 132,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 64,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 64,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 37,3 тысячи тонн спиртных напитков, а также 29,4 тысячи тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-ноябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
176,3
11,9
Спиртные напитки
144,6
144,0
Минеральные воды
72,4
25,6
Лимонад
57,1
-2,5
Плоды
32,2
14,2
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли 299,3 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 629,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 498,8 тысячи тонн природного и попутного газов, 180,5 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, а также 81,7 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-ноябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
438,2
-8,2
Газ
122,1
28,9
Изделия из стали
82,5
111,9
Пшеница и меслин
62,8
37,5
Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа
39,1
32,6
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.