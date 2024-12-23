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https://sputnik-georgia.ru/20241223/komanda-iz-gruzii-stala-bronzovym-prizerom-klubnogo-chempionata-evropy-po-dzyudo-291504200.html
Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо
Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо
Sputnik Грузия
Во встрече за третье место клуб "Голден Гори" обыграл соперников из Украины со счетом 4:0 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Команда из Грузии "Голден Гори" заняла третье место в клубном чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся во французском Монпелье. Во встрече за третье место клуб "Голден Гори", за который также выступал азербайджанский дзюдоист грузинского происхождения Ушанги Кокаури, обыграл соперников из Украины со счетом 4:0. В составе грузинского клуба в Монпелье выступили девять дзюдоистов: Чемпионом турнира стал "Пари Сен-Жермен", возглавляемый пятикратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером. Турнир в Монпелье стал заключительным крупным соревнованием 2024 года в международном календаре дзюдо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лука майсурадзе
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лука майсурадзе

Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо

14:34 23.12.2024
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем 2023 по дзюдо - Важа Маргвелашвили проиграл поединок за бронзу
Большой Шлем 2023 по дзюдо - Важа Маргвелашвили проиграл поединок за бронзу - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Во встрече за третье место клуб "Голден Гори" обыграл соперников из Украины со счетом 4:0
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Команда из Грузии "Голден Гори" заняла третье место в клубном чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся во французском Монпелье.
Во встрече за третье место клуб "Голден Гори", за который также выступал азербайджанский дзюдоист грузинского происхождения Ушанги Кокаури, обыграл соперников из Украины со счетом 4:0.
В составе грузинского клуба в Монпелье выступили девять дзюдоистов:
-73 кг Важа Маргвелашвили
-73 кг Георгий Терашвили
-90 кг Лука Майсурадзе
+90 кг Ираклий Деметрашвили
+90 кг Ушанги Кокаури (Азербайджан)
+90 кг Тамаз Биганашвили
- 57 кг Этер Липартелиани
- 70 кг Этер Аскилашвили
+70 кг София Сомхишвили.
Чемпионом турнира стал "Пари Сен-Жермен", возглавляемый пятикратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером.
Турнир в Монпелье стал заключительным крупным соревнованием 2024 года в международном календаре дзюдо.
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