https://sputnik-georgia.ru/20241223/komanda-iz-gruzii-stala-bronzovym-prizerom-klubnogo-chempionata-evropy-po-dzyudo-291504200.html

Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо

Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо

Sputnik Грузия

Во встрече за третье место клуб "Голден Гори" обыграл соперников из Украины со счетом 4:0 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T14:34+0400

2024-12-23T14:34+0400

2024-12-23T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Команда из Грузии "Голден Гори" заняла третье место в клубном чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся во французском Монпелье. Во встрече за третье место клуб "Голден Гори", за который также выступал азербайджанский дзюдоист грузинского происхождения Ушанги Кокаури, обыграл соперников из Украины со счетом 4:0. В составе грузинского клуба в Монпелье выступили девять дзюдоистов: Чемпионом турнира стал "Пари Сен-Жермен", возглавляемый пятикратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером. Турнир в Монпелье стал заключительным крупным соревнованием 2024 года в международном календаре дзюдо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лука майсурадзе