https://sputnik-georgia.ru/20241223/komanda-iz-gruzii-stala-bronzovym-prizerom-klubnogo-chempionata-evropy-po-dzyudo-291504200.html
Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо
Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо
Sputnik Грузия
Во встрече за третье место клуб "Голден Гори" обыграл соперников из Украины со счетом 4:0 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T14:34+0400
2024-12-23T14:34+0400
2024-12-23T14:34+0400
спорт
грузия
новости
важа маргвелашвили
лука майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276146539_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b438eaa4f60ad62232d1012b70a2e611.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Команда из Грузии "Голден Гори" заняла третье место в клубном чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся во французском Монпелье. Во встрече за третье место клуб "Голден Гори", за который также выступал азербайджанский дзюдоист грузинского происхождения Ушанги Кокаури, обыграл соперников из Украины со счетом 4:0. В составе грузинского клуба в Монпелье выступили девять дзюдоистов: Чемпионом турнира стал "Пари Сен-Жермен", возглавляемый пятикратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером. Турнир в Монпелье стал заключительным крупным соревнованием 2024 года в международном календаре дзюдо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276146539_11:0:1832:1366_1920x0_80_0_0_4fd43a6a67430b18eeda1891687cba8c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лука майсурадзе
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, лука майсурадзе
Команда из Грузии стала бронзовым призером клубного чемпионата Европы по дзюдо
Во встрече за третье место клуб "Голден Гори" обыграл соперников из Украины со счетом 4:0
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Команда из Грузии "Голден Гори" заняла третье место в клубном чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся во французском Монпелье.
Во встрече за третье место клуб "Голден Гори", за который также выступал азербайджанский дзюдоист грузинского происхождения Ушанги Кокаури, обыграл соперников из Украины со счетом 4:0.
В составе грузинского клуба в Монпелье выступили девять дзюдоистов:
-73 кг Важа Маргвелашвили
+90 кг Ираклий Деметрашвили
+90 кг Ушанги Кокаури (Азербайджан)
- 57 кг Этер Липартелиани
Чемпионом турнира стал "Пари Сен-Жермен", возглавляемый пятикратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером.
Турнир в Монпелье стал заключительным крупным соревнованием 2024 года в международном календаре дзюдо.