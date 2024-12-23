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Молодой мужчина убит в Тбилиси – СМИ

Молодой мужчина убит в Тбилиси – СМИ

Sputnik Грузия

Обвиняемый в преступлении уже задержан, сообщают СМИ 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Молодой мужчина был убит и еще несколько человек получили ранения у станции метро "Варкетили" в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, убийству предшествовал конфликт. Обвиняемый в преступлении задержан. По словам очевидцев, они слышали шум драки, вскоре после чего на место прибыли экипажи патрульной полиции и скорой помощи. Убитому было 25 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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