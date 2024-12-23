https://sputnik-georgia.ru/20241223/molodoy-muzhchina-ubit-v-tbilisi---smi-291510511.html
Молодой мужчина убит в Тбилиси – СМИ
Молодой мужчина убит в Тбилиси – СМИ
Sputnik Грузия
Обвиняемый в преступлении уже задержан, сообщают СМИ 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T16:54+0400
2024-12-23T16:54+0400
2024-12-23T17:06+0400
происшествия
тбилиси
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/21/238292161_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_a07688658145b7aabd5f69732869b843.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Молодой мужчина был убит и еще несколько человек получили ранения у станции метро "Варкетили" в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, убийству предшествовал конфликт. Обвиняемый в преступлении задержан. По словам очевидцев, они слышали шум драки, вскоре после чего на место прибыли экипажи патрульной полиции и скорой помощи. Убитому было 25 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/21/238292161_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_6f7ffde410cd46d3844f4c9ddbdb5a06.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, тбилиси, новости, грузия
происшествия, тбилиси, новости, грузия
Молодой мужчина убит в Тбилиси – СМИ
16:54 23.12.2024 (обновлено: 17:06 23.12.2024)
Обвиняемый в преступлении уже задержан, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Молодой мужчина был убит и еще несколько человек получили ранения у станции метро "Варкетили" в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2".
По информации
СМИ, убийству предшествовал конфликт. Обвиняемый в преступлении задержан.
По словам очевидцев, они слышали шум драки, вскоре после чего на место прибыли экипажи патрульной полиции и скорой помощи.