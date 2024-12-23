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https://sputnik-georgia.ru/20241223/pravitelstvo-vs-prezident-v-gruzii-pobedit-tot-u-kogo-krepche-nervy--analitik-291509447.html
Правительство VS президент: в Грузии победит тот, у кого крепче нервы – аналитик
Правительство VS президент: в Грузии победит тот, у кого крепче нервы – аналитик
Sputnik Грузия
Между правительством Грузии и президентом страны Саломе Зурабишвили, которая возглавила оппозиционный сектор, сейчас идет дуэль, победителем которой окажется... 23.12.2024, Sputnik Грузия
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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Нам утверждали, что митинги в Грузии носили мирный характер, но те, кто хорошо следил за ситуацией, понимали, что мирными эти митинги назвать нельзя. Сейчас идет "игра нервов". У кого нервы окажутся сильнее, те и выиграют эту дуэль", – подытожил Анджапаридзе. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. Зурабишвили 22 декабря со сцены на акции протеста в Тбилиси пригласила на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов. По мнению протестующих, которые собирали акции протеста 25 дней подряд, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео

Правительство VS президент: в Грузии победит тот, у кого крепче нервы – аналитик

15:19 23.12.2024 (обновлено: 16:13 23.12.2024)
© video: Sputnik
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Между правительством Грузии и президентом страны Саломе Зурабишвили, которая возглавила оппозиционный сектор, сейчас идет дуэль, победителем которой окажется тот, у кого "крепче нервы", считает политический аналитик Заал Анджапаридзе
Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Нам утверждали, что митинги в Грузии носили мирный характер, но те, кто хорошо следил за ситуацией, понимали, что мирными эти митинги назвать нельзя. Сейчас идет "игра нервов". У кого нервы окажутся сильнее, те и выиграют эту дуэль", – подытожил Анджапаридзе.

Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. Зурабишвили 22 декабря со сцены на акции протеста в Тбилиси пригласила на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов.

По мнению протестующих, которые собирали акции протеста 25 дней подряд, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
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