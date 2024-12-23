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Правительство VS президент: в Грузии победит тот, у кого крепче нервы – аналитик

Правительство VS президент: в Грузии победит тот, у кого крепче нервы – аналитик

Sputnik Грузия

Между правительством Грузии и президентом страны Саломе Зурабишвили, которая возглавила оппозиционный сектор, сейчас идет дуэль, победителем которой окажется... 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T15:19+0400

2024-12-23T15:19+0400

2024-12-23T16:13+0400

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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Нам утверждали, что митинги в Грузии носили мирный характер, но те, кто хорошо следил за ситуацией, понимали, что мирными эти митинги назвать нельзя. Сейчас идет "игра нервов". У кого нервы окажутся сильнее, те и выиграют эту дуэль", – подытожил Анджапаридзе. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. Зурабишвили 22 декабря со сцены на акции протеста в Тбилиси пригласила на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов. По мнению протестующих, которые собирали акции протеста 25 дней подряд, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.

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