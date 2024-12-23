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Президент Грузии помиловала девять осужденных
Президент Грузии помиловала девять осужденных
Sputnik Грузия
Ранее в ноябре президент уже дважды помиловала осужденных: 25 ноября – восемь человек и 9 ноября – 11 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T18:13+0400
2024-12-23T18:13+0400
2024-12-23T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря, помиловала девять осужденных, сообщили в администрации главы государства. Пятеро осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении. Еще четверым сократили срок оставшегося тюремного заключения. Среди них одна женщина. Ранее в ноябре президент дважды помиловала осужденных: 25 ноября – восемь человек и 9 ноября — 11. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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помилование, саломе зурабишвили , грузия, новости, общество
помилование, саломе зурабишвили , грузия, новости, общество
Президент Грузии помиловала девять осужденных
18:13 23.12.2024 (обновлено: 18:46 23.12.2024)
Ранее в ноябре президент уже дважды помиловала осужденных: 25 ноября – восемь человек и 9 ноября – 11
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря, помиловала девять осужденных, сообщили в администрации главы государства.
Пятеро осужденных полностью освобождаются
от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении. Еще четверым сократили срок оставшегося тюремного заключения. Среди них одна женщина.
Ранее в ноябре президент дважды помиловала осужденных: 25 ноября – восемь человек и 9 ноября — 11.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.