https://sputnik-georgia.ru/20241223/protiv-interesov-gruzii--deputat-o-prizyve-k-armii-ne-uchastvovat-v-inauguratsii-291511643.html

Против интересов Грузии – депутат о призыве к армии не участвовать в инаугурации

Против интересов Грузии – депутат о призыве к армии не участвовать в инаугурации

Sputnik Грузия

Один из лидеров оппозиционной коалиции призвал грузинскую армию отказаться от участия в церемонии инаугурации избранного президента 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T20:10+0400

2024-12-23T20:10+0400

2024-12-23T20:10+0400

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михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Обращение одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамуки Хазарадзе в адрес грузинской армии не подчиняться новому президенту и отказаться от участия в церемонии инаугурации, является антигосударственным, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. Один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе обратился к грузинской армии и призвал ее не подчиняться новому президенту Михаилу Кавелашвили и отказаться от участия в церемонии инаугурации, намеченной на 29 декабря. По его словам, Саломе Зурабишвили является единственным легитимным главнокомандующим Грузии и грузинской армии. "Грузинская армия не должна поддерживать нелегитимный процесс", – отметил Хазарадзе. Поступок Хазарадзе депутат оценил как аморальный, отметив, что это подчеркивает лишь то, что политик – рядовой шпион, выполняющий поручения от хозяев. Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили