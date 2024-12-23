https://sputnik-georgia.ru/20241223/protiv-interesov-gruzii--deputat-o-prizyve-k-armii-ne-uchastvovat-v-inauguratsii-291511643.html
Против интересов Грузии – депутат о призыве к армии не участвовать в инаугурации
Против интересов Грузии – депутат о призыве к армии не участвовать в инаугурации
Sputnik Грузия
Один из лидеров оппозиционной коалиции призвал грузинскую армию отказаться от участия в церемонии инаугурации избранного президента 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T20:10+0400
2024-12-23T20:10+0400
2024-12-23T20:10+0400
политика
грузия
новости
мамука хазарадзе
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261420178_0:197:2048:1350_1920x0_80_0_0_8f81e228335bf703b19e491df5dd7248.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Обращение одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамуки Хазарадзе в адрес грузинской армии не подчиняться новому президенту и отказаться от участия в церемонии инаугурации, является антигосударственным, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. Один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе обратился к грузинской армии и призвал ее не подчиняться новому президенту Михаилу Кавелашвили и отказаться от участия в церемонии инаугурации, намеченной на 29 декабря. По его словам, Саломе Зурабишвили является единственным легитимным главнокомандующим Грузии и грузинской армии. "Грузинская армия не должна поддерживать нелегитимный процесс", – отметил Хазарадзе. Поступок Хазарадзе депутат оценил как аморальный, отметив, что это подчеркивает лишь то, что политик – рядовой шпион, выполняющий поручения от хозяев. Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261420178_8:0:1828:1365_1920x0_80_0_0_c0b5f9f0945a8264de59c64f515fdf0b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили
политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили
Против интересов Грузии – депутат о призыве к армии не участвовать в инаугурации
Один из лидеров оппозиционной коалиции призвал грузинскую армию отказаться от участия в церемонии инаугурации избранного президента
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Обращение одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамуки Хазарадзе в адрес грузинской армии не подчиняться новому президенту и отказаться от участия в церемонии инаугурации, является антигосударственным, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.
Один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе обратился к грузинской армии и призвал ее не подчиняться новому президенту Михаилу Кавелашвили и отказаться от участия в церемонии инаугурации, намеченной на 29 декабря. По его словам, Саломе Зурабишвили является единственным легитимным главнокомандующим Грузии и грузинской армии. "Грузинская армия не должна поддерживать нелегитимный процесс", – отметил Хазарадзе.
"То, что позволяет себе Хазарадзе, это заявление, направленное прямо против интересов страны и грузинского народа, когда человек призывает грузинскую армию, один из самых любимых и уважаемых институтов для нас, грузинского народа", – заявил Гордуладзе.
Поступок Хазарадзе депутат оценил как аморальный, отметив, что это подчеркивает лишь то, что политик – рядовой шпион, выполняющий поручения от хозяев.
Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.
Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.