https://sputnik-georgia.ru/20241223/raznes-vse-mify-v-pukh-i-prakh--glava-mid-gruzii-o-zaklyuchenii-obsebdipch-po-vyboram-291507894.html

Разнес все мифы в пух и прах – глава МИД Грузии о заключении ОБСЕ/БДИПЧ по выборам

Разнес все мифы в пух и прах – глава МИД Грузии о заключении ОБСЕ/БДИПЧ по выборам

Sputnik Грузия

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ подтвердила, что у избирателей в Грузии был большой выбор, а партии могли свободно проводить предвыборную кампанию 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T13:33+0400

2024-12-23T13:33+0400

2024-12-23T14:40+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Заключение наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ развеяло все мифы относительно прошедших в Грузии парламентских выборов, лишив оппонентов оснований требовать проведения нового голосования, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Согласно заключению миссии БДИПЧ/ОБСЕ, у избирателей был большой выбор, партии могли свободно проводить предвыборную кампанию, но у правящей "Грузинской мечты" были финансовые преимущества. День выборов был хорошо организован, но во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена и были сообщения о запугивании и давлении на избирателей, что негативно сказалось на доверии общественности к процессу. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем, в итоговом заключении миссии БДИПЧ/ОБСЕ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, обсе, единое национальное движение, выборы, парламентские выборы в грузии 2024