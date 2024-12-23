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Служебные собаки на страже границы Грузии: последние достижения
Служебные собаки на страже границы Грузии: последние достижения
Sputnik Грузия
Кинологический центр специально готовит собак для обнаружения наркотиков и табачных изделий 23.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-23T18:31+0400
2024-12-23T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Служебные собаки пресекли за 11 месяцев десятки фактов ввоза наркотиков и безакцизного товара, сообщает Служба доходов. Кинологический центр специально готовит собак для обнаружения наркотиков и табачных изделий. По данным Службы доходов, в период с 1 января до 30 ноября кинологи с собаками пресекли 12 фактов незаконного провоза наркотических и психотропных средств и 8 фактов провоза 8,7 тысячи сигарет. Всего на таможенных пунктах Грузии работает 41 кинолог со служебными собаками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, общество, служба доходов министерства финансов грузии, собака
грузия, новости, происшествия, общество, служба доходов министерства финансов грузии, собака
Служебные собаки на страже границы Грузии: последние достижения
Кинологический центр специально готовит собак для обнаружения наркотиков и табачных изделий
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Служебные собаки пресекли за 11 месяцев десятки фактов ввоза наркотиков и безакцизного товара, сообщает Служба доходов.
Кинологический центр специально готовит собак для обнаружения наркотиков и табачных изделий.
По данным Службы доходов, в период с 1 января до 30 ноября кинологи с собаками пресекли 12 фактов незаконного провоза наркотических и психотропных средств и 8 фактов провоза 8,7 тысячи сигарет.
Всего на таможенных пунктах Грузии работает 41 кинолог со служебными собаками.