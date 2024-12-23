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Трамп пообещал утвердить госполитику, признающую только два пола в США

Трамп пообещал утвердить госполитику, признающую только два пола в США

Sputnik Грузия

Участники конференции отреагировали на слова будущего президента аплодисментами 23.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп в воскресенье пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола – мужской и женский. Участники конференции отреагировали на слова будущего президента аплодисментами. Ранее газета Times со ссылкой на источники военной сферы сообщала, что Трамп планирует принять указ, который приведет к увольнению всех военных-трансгендеров, в результате чего со службы могут уйти около 15 тысяч человек. Американский предприниматель Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, в свою очередь, поддерживает пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям. Как показало проведенное в ноябре исследование агентства Ассошиэйтед Пресс, около половины американских граждан считают, что поддержка прав трансгендеров в США "зашла слишком далеко".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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