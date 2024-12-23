https://sputnik-georgia.ru/20241223/ubil-no-ne-izbival-sud-nad-obvinyaemym-v-ubiystve-transgendera-v-tbilisi-prodolzhaetsya-291510742.html

Убил, но не избивал: суд над обвиняемым в убийстве трансгендера в Тбилиси продолжается

Убил, но не избивал: суд над обвиняемым в убийстве трансгендера в Тбилиси продолжается

Sputnik Грузия

26-летнему мужчине грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T18:18+0400

2024-12-23T18:18+0400

2024-12-23T18:18+0400

происшествия

кесария абрамидзе

тбилиси

самтредия

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новости

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Обвиняемый в убийстве первой в Грузии трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, 26-летний Бека Джаиани отрицает факт систематического избиения убитой – эту статью ему вменяют, наряду с умышленным убийством.Джаиани, в частности, предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку, а также в насилии, совершенном на почве неприязни по признаку гендерной идентичности. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.В понедельник, 23 декабря, состоялся очередной судебный процесс по делу. В итоге Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемого – решение приняла судья Кетеван Джачвадзе. Как заявил в зале суда обвиняемый, он признает себя частично виновным в предъявленных обвинениях, но только в части убийства. Джаиани отрицает, что он систематически избивал Кесарию Абрамидзе. Кроме того, на сегодняшнем заседании суд удовлетворил ходатайство обвинения относительно доказательств и признал все представленные доказательства полностью допустимыми. Прокуратура настаивала на том, чтобы оставить обвиняемого под стражей на время следствия. Как пояснил прокурор, в связи с тем, что Беке Джаиани грозит бессрочное заключение, существует опасность того, что он попытается скрыться от правосудия. Что касается позиции адвокатов подсудимого, то они не ходатайствовали об изменении меры пресечения, а лишь пояснили, что уголовное преследование по обвинению в систематическом насилии над Кесарией Абрамидзе по гендерному признаку должно быть прекращено. Суд не разделил позицию защиты. Как пояснила судья Кетеван Джачвадзе, обстоятельств, позволяющих прекратить уголовное преследование по какому-либо из обвинений, нет. Поскольку обвиняемый отказался от суда присяжных, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. В ноябре 2024 года Бека Джаиани был признан полностью вменяемым на момент совершения преступления. Задержанного проверили в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Расследование МВД показало, что в день убийства, 18 сентября, Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и решил встретиться с Абрамидзе. По версии прокуратуры, на почве спора по мотиву мести обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а после нанес ножом 28 ранений в разные части тела. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте. Полиция задержала Джаиани на пути в Самтредиа (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, кесария абрамидзе, тбилиси, самтредия, грузия, новости, тбилисский городской суд