https://sputnik-georgia.ru/20241223/ugrozy-i-vmeshatelstvo-vo-vnutrennie-dela-gruzii-nedopustimy--deputat-291509554.html

Угрозы и вмешательство во внутренние дела Грузии недопустимы – депутат

Угрозы и вмешательство во внутренние дела Грузии недопустимы – депутат

Sputnik Грузия

Политик предложил госпоже Лоре Торнтон вместе с Грузией начать отсчитывать оставшиеся у Зурабишвили дни на ее посту президентства 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T16:26+0400

2024-12-23T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Любое вмешательство во внутренние дела Грузии и угрозы извне неприемлемы, и власти сделают все, чтобы любой ценой защищать мир, стабильность и развитие страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ладо Божадзе. Так политик прокомментировал пост Лоры Торнтон – директора программ глобальной демократии американской организации "Институт Маккейна", экс-главы офиса другой американской организации – Национальный демократический институт (NDI) в Грузии. Торнтон ранее поделилась в соцсети X видео с акции протеста в Тбилиси и написала, что дни "Грузинской мечты" сочтены. Никто не стоит на вашей стороне, отметила Торнтон. "Я советую госпоже Лоре вместе с нами считать оставшиеся у Саломе Зурабишвили дни (истекающий срок президентства – ред.). Что касается угроз извне, то для нас это совершенно неприемлемо", – заявил Божадзе. Это еще раз указывает на внешнее вмешательство, о котором, по словам Божадзе, правящая команда постоянно говорила как в предвыборный, так и в поствыборный периоды. Лора Торнтон не является серьезным человеком, заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Поэтому, по словам главы грузинского правительства, он не может комментировать ее всерьез. Но что касается Института Маккейна, то это прямое проявление Deep state ("глубинного государства"), отметил премьер. По словам Кобахидзе, эти люди не могут смириться с тем, что не смогли вернуть "коллективное "Нацдвижение" к власти. Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Миссия НКО Институт Маккейна на прошлой неделе обнародовала свою оценку ситуации в Грузии, обвинив власти в насилии над протестующими. В отчете было прямо сказано: "Чудо, что еще никого не убили, но этот риск возрастет, если пытки продолжатся". При этом миссия прогнозирует ухудшение политической ситуации, "если кого-то убьют руками "бандитов" правительства". В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Уже 10 декабря СГБ Грузии обнародовало информацию, что организаторы преступных действий на акции планируют максимально повысить протестный заряд и обострить обстановку в Грузии настолько, чтобы это привело к жертвам и срыву назначенных на 14 декабря президентских выборов. По данным СГБ, гибель людей планировалось использовать для повышения убывающего протестного заряда на акциях у парламента Грузии в Тбилиси. Обострить ситуацию не удалось, акции и до президентских выборов и после проходили мирно. Однако до 4 декабря каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, во время беспорядков на акциях протеста пострадали более 150 полицейских – у большинства из них ожоги, переломы, травмы головы и лица. По данным оппозиции и неправительственных организаций, более 300 человек (митингующих и журналистов) подверглись насилию и жестокому обращению со стороны силовиков. С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, тбилиси, сгб, единое национальное движение