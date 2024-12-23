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Украинский фактор станет решающим в пересмотре грузино-американских отношений – политолог
Украинский фактор станет решающим в пересмотре грузино-американских отношений – политолог
Sputnik Грузия
Произойдет ли перезагрузка грузино-американских отношений после инаугурации Дональда Трампа – остается вопросом, так как на это сильно будет влиять украинский... 23.12.2024, Sputnik Грузия
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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "От того, когда закончится война, на каких условиях, это будет иметь свое влияние на то, как будут выстраиваться грузино-американские отношения. Ведь отношения начали ухудшаться после того, как началась СВО на Украине, потому что от Грузии стали требовать активных действий в поддержку Украины, на что грузинские власти не пошли, соответственно, за Западе этим оказались очень недовольны", – заявил Анджапаридзе. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп добавил, что он сдержит свои обещания, которые давал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся урегулирования конфликта на Украине.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, грузия, видео

Украинский фактор станет решающим в пересмотре грузино-американских отношений – политолог

14:31 23.12.2024 (обновлено: 15:04 23.12.2024)
© video: Sputnik
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Произойдет ли перезагрузка грузино-американских отношений после инаугурации Дональда Трампа – остается вопросом, так как на это сильно будет влиять украинский фактор, считает политический аналитик Заал Анджапаридзе
Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"От того, когда закончится война, на каких условиях, это будет иметь свое влияние на то, как будут выстраиваться грузино-американские отношения. Ведь отношения начали ухудшаться после того, как началась СВО на Украине, потому что от Грузии стали требовать активных действий в поддержку Украины, на что грузинские власти не пошли, соответственно, за Западе этим оказались очень недовольны", – заявил Анджапаридзе.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп добавил, что он сдержит свои обещания, которые давал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся урегулирования конфликта на Украине.
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