Украинский фактор станет решающим в пересмотре грузино-американских отношений – политолог
14:31 23.12.2024 (обновлено: 15:04 23.12.2024)
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Произойдет ли перезагрузка грузино-американских отношений после инаугурации Дональда Трампа – остается вопросом, так как на это сильно будет влиять украинский фактор, считает политический аналитик Заал Анджапаридзе
Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"От того, когда закончится война, на каких условиях, это будет иметь свое влияние на то, как будут выстраиваться грузино-американские отношения. Ведь отношения начали ухудшаться после того, как началась СВО на Украине, потому что от Грузии стали требовать активных действий в поддержку Украины, на что грузинские власти не пошли, соответственно, за Западе этим оказались очень недовольны", – заявил Анджапаридзе.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп добавил, что он сдержит свои обещания, которые давал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся урегулирования конфликта на Украине.
"От того, когда закончится война, на каких условиях, это будет иметь свое влияние на то, как будут выстраиваться грузино-американские отношения. Ведь отношения начали ухудшаться после того, как началась СВО на Украине, потому что от Грузии стали требовать активных действий в поддержку Украины, на что грузинские власти не пошли, соответственно, за Западе этим оказались очень недовольны", – заявил Анджапаридзе.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп добавил, что он сдержит свои обещания, которые давал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся урегулирования конфликта на Украине.