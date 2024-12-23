https://sputnik-georgia.ru/20241223/za-antipravitelstvennymi-mitingami-v-gruzii-stoit-fond-sorosa--vitse-spiker-291510252.html

За антиправительственными митингами в Грузии стоит "Фонд Сороса" – вице-спикер

За антиправительственными митингами в Грузии стоит "Фонд Сороса" – вице-спикер

Sputnik Грузия

Ранее власти Грузии обвинили фонд Сороса "Открытое общество – Грузия" в том, что он прямо включен в кампанию, которая проводилась против предоставления Грузии... 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T17:27+0400

2024-12-23T17:27+0400

2024-12-23T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. За антиправительственными митингами, которые проходят в Грузии с 28 ноября, стоит фонд американского миллиардера Джорджа Сороса, написала вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани в соцсетях. Накануне телеканал "Имеди" подготовил репортаж об организаторах акций протеста в Тбилиси – организациях "Даитове" ("Оставь у себя") и "Джачви" ("Цепь"). Собрания организаторов и активистов проходят в здании фонда "Открытое общество" (Civil society foundation), финансируемого американским миллиардером Джорджем Соросом. Активистов в офисе снабжают необходимой символикой – флагами Грузии, ЕС, США, листовками и плакатами. Ранее власти Грузии обвинили фонд Сороса "Открытое общество – Грузия" в том, что он прямо включен в кампанию, которая проводилась против предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В 2023 году восемь НПО, в том числе фонд "Открытое общество", подготовили совместный документ в связи с выполнением Грузией условий ЕС. Согласно документу, из 12 условий пять не были выполнены, и Грузия не заслужила статуса. В Тбилиси с 28 ноября проходят акции протеста, связанные с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Основное требование протестующих – назначение в стране новых выборов. Их требование разделяют президент Зурабишвили, оппозиционные политики и часть НПО. Зурабишвили 22 декабря выставила правящей партии ультиматум: до 29 декабря, до истечения срока президентских полномочий, "Грузинская мечта" должна назначить дату новых выборов. К себе в резиденцию для обсуждения Зурабишвили пригласила лично основателя и почетного председателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Джордж Сорос – известный трейдер, финансист, инвестор и филантроп, создатель сети организаций, известных как "фонд Сороса". Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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