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Какие мандарины предпочитают в Армении?

Какие мандарины предпочитают в Армении?

Sputnik Грузия

Еще со времен СССР Грузия была главной страной-импортером этого плода 24.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Армения покупает мандарины, самый популярный в стране новогодний фрукт, у Грузии, Ирана и Пакистана.Однако наибольшим спросом в народе пользуются грузинские, по цене около 500 драмов ($1,2) за 1 кг. Своими наблюдениями со Sputnik Армения поделились продавцы одного из крупных рынков республики "Меймандар". Они говорят, что цитрус от северных соседей вкуснее, а аромат – насыщеннее.Еще со времен СССР Грузия была главной страной-импортером этого плода, поэтому слава о солнечном фрукте из соседней страны прочно закрепилась в народе.Продавец из Грузии Гиви (имя изменено) в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказал, что самые вкусные мандарины растут в Кобулети, а ароматные – в Абхазии. По его словам, эти мандарины отличает кисло-сладкий вкус, насыщенный аромат, ярко-оранжевый цвет."Распознать их можно по матовой бугристой кожуре, стойкому характерному аромату, ощущаемому даже через кожуру", – пояснил он.Другой продавец отметил, что в последние несколько лет стали много импортировать в Армению мандарины и из южного Ирана (их на рынке "Меймандар" продают в розницу по 600 драмов ($1,5) за 1 кг). Мужчина заверил, что они по вкусу и качеству ничем не уступают грузинским, более того, у них выраженный сладкий вкус.Меньше всего в Армении население покупает мандарины, поступающие из Пакистана (в розницу на рынке они стоят 750 драмов ($1,9) за 1 кг). Да и импортируют их в страну в малом количестве. Один из импортеров пояснил, что обычно они продаются ближе к поздней весне, когда с рынка "исчезают" грузинские или иранские мандарины. Пакистанский мандарин отличить можно сразу, его кожура гладкая, блестящая, так как ее обрабатывают воском.На вкус они менее сладкие, округлой формы ярко-оранжевого цвета, аромат еле слышен, да и кожуру очистить сложно. В плодах много косточек.По состоянию на 11 декабря 2024 года, в Армению было импортировано около 24 726,2 т цитрусовых, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 10 886,4 т апельсинов (из Ирана, Египта и Южной Африки), 8599 тонн мандаринов, 4000,7 т лимонов (из Грузии, ОАЭ, России), 1100,5 т грейпфрутов и помело (из Грузии, Китая, ОАЭ и России), 117,4 т лайма (из Грузии, Нидерландов и России), 6,5 т клементина (гибрид мандарина и апельсина).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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