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Число вин Грузии со статусом наименования места происхождения продолжает расти
Число вин Грузии со статусом наименования места происхождения продолжает расти
Sputnik Грузия
Янтарное вино "Обча" может быть изготовлено только из винограда сорта "цоликоури" 24.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-24T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузинское сухое вино "Обча" пополнило список вин со статусом наименования места происхождения, сообщило Национальное агентство вина. В Грузии регистрация географических обозначений и названий мест происхождения осуществляет Национальный центр интеллектуального имущества "Сакпатент". Эти статусы присвоены особым грузинским продуктам. С просьбой присвоить вину особый статус в "Сакпатент" обратилась Ассоциация имеретинского вина. Янтарное вино "Обча" может быть изготовлено только из винограда сорта "цоликоури", выращенного в микрозоне Обча. Допускается использование винограда "цицка" и/или "крахуна" в пределах 15%. Красное вино "Обча" может быть изготовлено только из винограда сорта "оцханури сапере", выращенного в микрозоне Обча, и использование других сортов не допускается. Морфология почвы и климат микрозоны Обча отражаются на высоком качестве одноименного вина. На сегодняшний день в Национальном центре интеллектуальной собственности Грузии ("Сакпатент") уже зарегистрировано 30 наименований вин по месту происхождения: "Киндзмараули", "Манави", "Кахети", "Напареули", "Телиани", "Мукузани", "Цинандали", "Ахашени", "Гурджаани", "Хванчкара", "Атени", "Свири", "Вазисубани", "Карденахи", "Тибаани", "Твиши", "Кварели", "Котехи", "Хашмис Саперави", "Болниси", "Оджалеши Салхино", "Ахмета", "Царапи", "Ахоеби", "Киси Маграани", "Усахелоури Окуреши", "Зегаани", "Асуретули Шала", "Оками" и "Обча". Географическое указание и наименование места происхождения предоставляют потребителю информацию о происхождении товара и уникальных характеристиках, связанных с местом происхождения, чьи характерные природные условия и традиционные производственные знания местного населения делают каждый такой товар уникальным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, имерети, кахети, национальное агентство вина, грузинское вино
грузия, новости, общество, имерети, кахети, национальное агентство вина, грузинское вино
Число вин Грузии со статусом наименования места происхождения продолжает расти
14:48 24.12.2024 (обновлено: 15:10 24.12.2024)
Янтарное вино "Обча" может быть изготовлено только из винограда сорта "цоликоури"
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузинское сухое вино "Обча" пополнило список вин со статусом наименования места происхождения, сообщило Национальное агентство вина.
В Грузии регистрация географических обозначений и названий мест происхождения осуществляет Национальный центр интеллектуального имущества "Сакпатент". Эти статусы присвоены особым грузинским продуктам.
С просьбой присвоить вину особый статус в "Сакпатент" обратилась Ассоциация имеретинского вина.
Обча — сухое вино, которое может быть янтарного или красного цвета. Микрозона расположена в муниципалитете Багдати (регион Имерети) и включает в себя город Багдати и села Первая Обча, Вторая Обча, Дими, Рокити, Персати, высота которых находится в пределах 120-420 метров над уровнем моря.
Янтарное вино "Обча" может быть изготовлено только из винограда сорта "цоликоури", выращенного в микрозоне Обча. Допускается использование винограда "цицка" и/или "крахуна" в пределах 15%.
Красное вино "Обча" может быть изготовлено только из винограда сорта "оцханури сапере", выращенного в микрозоне Обча, и использование других сортов не допускается.
Морфология почвы и климат микрозоны Обча отражаются на высоком качестве одноименного вина.
На сегодняшний день в Национальном центре интеллектуальной собственности Грузии ("Сакпатент") уже зарегистрировано 30 наименований вин по месту происхождения: "Киндзмараули", "Манави", "Кахети", "Напареули", "Телиани", "Мукузани", "Цинандали", "Ахашени", "Гурджаани", "Хванчкара", "Атени", "Свири", "Вазисубани", "Карденахи", "Тибаани", "Твиши", "Кварели", "Котехи", "Хашмис Саперави", "Болниси", "Оджалеши Салхино", "Ахмета", "Царапи", "Ахоеби", "Киси Маграани", "Усахелоури Окуреши", "Зегаани", "Асуретули Шала", "Оками" и "Обча".
По информации ведомства, это свидетельствует о разнообразии грузинского вина и особенно важно для его популяризации и роста экспортного потенциала.
Географическое указание и наименование места происхождения предоставляют потребителю информацию о происхождении товара и уникальных характеристиках, связанных с местом происхождения, чьи характерные природные условия и традиционные производственные знания местного населения делают каждый такой товар уникальным.