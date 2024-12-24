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Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол

Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол

Sputnik Грузия

Германия прекратила финансирование энергетических и инфраструктурных проектов, однако продолжится финансирование гражданского общества 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T11:46+0400

2024-12-24T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути интеграции в Евросоюз и подавление протестов, написал посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х. В Грузии более трех недель проходят акции протеста с требованием проведения внеочередных парламентских выборов, а Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. США и Евросоюз начали дистанцироваться от Грузии после принятия в стране этой весной т. н. закона об "иноагентах". По информации дипломата, Германия прекратила финансирование зеленого водорода для страны, энергетической сети и инфраструктуры для водоснабжения в курортном городе Батуми (АР Аджария). "Поддержка гражданского общества и верховенства закона остается в силе", – отметил Фишер.Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, включая представителей МВД. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, германия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили , грузия - евросоюз, евросоюз