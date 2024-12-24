https://sputnik-georgia.ru/20241224/kurerov-dostavki-glovo-v-gruzii-obyazali-govorit-na-gruzinskom-yazyke-291530130.html
Курьеров доставки GLOVO в Грузии обязали говорить на грузинском языке
Курьеров доставки GLOVO в Грузии обязали говорить на грузинском языке
Sputnik Грузия
Обслуживание на другом языке может осуществляться только по предварительному согласию или выбору потребителя, заявили в Агентстве 24.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-24T19:46+0400
2024-12-24T19:46+0400
2024-12-24T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты потребителей обязало компанию по доставке GLOVO обеспечить обслуживание потребителей на грузинском языке, говорится в сообщении Причиной решения Агентства стало обращение потребителя, который потерял деньги, так как не смог объяснить незнающему грузинский язык курьеру, что отказался от заказа. Согласно информации, обслуживание на другом языке может осуществляться только по предварительному согласию или выбору потребителя. Агентство подчеркнуло, что GLOVO обязали обеспечить доступность обслуживания на грузинском языке и привести свою торговую политику в соответствие с законом. В случае нарушений прав потребителей компаниям дается время исправить ситуацию, а после, в случае невыполнения компанией требований, ее штрафуют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии
Курьеров доставки GLOVO в Грузии обязали говорить на грузинском языке
Обслуживание на другом языке может осуществляться только по предварительному согласию или выбору потребителя, заявили в Агентстве
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты потребителей обязало компанию по доставке GLOVO обеспечить обслуживание потребителей на грузинском языке, говорится в сообщении
Причиной решения Агентства стало обращение потребителя, который потерял деньги, так как не смог объяснить незнающему грузинский язык курьеру, что отказался от заказа.
"В соответствии с законом "О защите прав потребителя", торговец обязан осуществлять обслуживание после покупки на языке, используемом до соглашения о покупке, которым на территории Грузии в первую очередь является государственный язык", – говорится в сообщении агентства.
Согласно информации, обслуживание на другом языке может осуществляться только по предварительному согласию или выбору потребителя.
Агентство подчеркнуло, что GLOVO обязали обеспечить доступность обслуживания на грузинском языке и привести свою торговую политику в соответствие с законом.
В случае нарушений прав потребителей компаниям дается время исправить ситуацию, а после, в случае невыполнения компанией требований, ее штрафуют.