https://sputnik-georgia.ru/20241224/kurerov-dostavki-glovo-v-gruzii-obyazali-govorit-na-gruzinskom-yazyke-291530130.html

Курьеров доставки GLOVO в Грузии обязали говорить на грузинском языке

Курьеров доставки GLOVO в Грузии обязали говорить на грузинском языке

Sputnik Грузия

Обслуживание на другом языке может осуществляться только по предварительному согласию или выбору потребителя, заявили в Агентстве 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T19:46+0400

2024-12-24T19:46+0400

2024-12-24T19:46+0400

грузия

новости

общество

агентство конкуренции грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0f/274895125_397:0:4038:2048_1920x0_80_0_0_76d5ac566f98f01bf6d8a7664094e0f0.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты потребителей обязало компанию по доставке GLOVO обеспечить обслуживание потребителей на грузинском языке, говорится в сообщении Причиной решения Агентства стало обращение потребителя, который потерял деньги, так как не смог объяснить незнающему грузинский язык курьеру, что отказался от заказа. Согласно информации, обслуживание на другом языке может осуществляться только по предварительному согласию или выбору потребителя. Агентство подчеркнуло, что GLOVO обязали обеспечить доступность обслуживания на грузинском языке и привести свою торговую политику в соответствие с законом. В случае нарушений прав потребителей компаниям дается время исправить ситуацию, а после, в случае невыполнения компанией требований, ее штрафуют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии