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Подросток ранил подростка ножом в сердце в Тбилиси – СМИ

Подросток ранил подростка ножом в сердце в Тбилиси – СМИ

Sputnik Грузия

Раненый и подозреваемый учились в одной школе 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T14:03+0400

2024-12-24T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik Полиция задержала несовершеннолетнего подростка в рамках расследования дела о ножевом ранении в сердце 16-летнего мальчика на улице Зестафони в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2".Пострадавший сейчас находится в отделении реанимации Первого медицинского центра. Расследование инцидента ведется по статье 117 УК Грузии "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По информации СМИ, в районе Надзаладеви на 16-летнего подростка несколько человек напали в тот момент, когда он шел по улице со своим братом. Все, кроме одного из нападавших, были в масках. По словам матери раненого, ее сын и подозреваемый, которому 14 лет, учились в одной школе, и словесные конфликты между ними случались и раньше. При этом подозреваемый не привлекался к ответственности из-за возраста. Она также рассказала, что несмотря на то, что подозреваемый перешел учиться в другую школу, он несколько раз подкарауливал ее сына. После случившегося полиция проводит следственные мероприятия: в доме подозреваемого провели обыск, по делу уже допрошены мать и брат раненого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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