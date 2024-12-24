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Ремонт главного проспекта Тбилиси начнется в 2025 году
Ремонт главного проспекта Тбилиси начнется в 2025 году
Sputnik Грузия
Капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари 24.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Ремонт проспекта Руставели начнется в 2025 году с дорожной инфраструктуры, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования он затянулся. Мэр Тбилиси отметил, что в последнее время неисправная коммуникация создает проблемы. По его словам, уже на втором этапе планируется обновление зданий. "Там много памятников культурного наследия и понадобится определенное время", – сказал Каладзе. Работы на главном проспекте проведет Фонд развития Тбилиси. Параллельно с ремонтом проспекта поэтапно для жителей города будет публиковаться план дорожного движения. Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси
Ремонт главного проспекта Тбилиси начнется в 2025 году
Капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Ремонт проспекта Руставели начнется в 2025 году с дорожной инфраструктуры, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в 2023 году. Ремонт проспекта должен был начаться в 2024 году, однако из-за необходимости проведения исследования он затянулся.
"Первым этапом будет только улучшение дорожной инфраструктуры, со своими озелененными частями и подземными коммуникациями", – заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси отметил, что в последнее время неисправная коммуникация создает проблемы.
По его словам, уже на втором этапе планируется обновление зданий.
"Там много памятников культурного наследия и понадобится определенное время", – сказал Каладзе.
Капитальный ремонт проспекта Руставели, главной артерии Тбилиси, обойдется городским властям в 90 миллионов лари (около 33 млн долларов) – 60 миллионов лари (около 22 млн долларов) будет потрачено на восстановление зданий, а остальное – на дорогу.
Работы на главном проспекте проведет Фонд развития Тбилиси. Параллельно с ремонтом проспекта поэтапно для жителей города будет публиковаться план дорожного движения.
Проспект Руставели – символ Тбилиси, одно из самых популярных мест города среди туристов. Он назван в честь величайшего грузинского поэта Шота Руставели. На проспекте Руставели находится здание парламента Грузии, здания ведущих театров и музеев, среди них Тбилисский театр оперы и балета имени Палиашвили и Национальный музей Грузии.