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Тренер сборной Грузии по футболу вошел в мировую десятку лучших наставников
Тренер сборной Грузии по футболу вошел в мировую десятку лучших наставников
Sputnik Грузия
Саньоль, под руководством которого сборная Грузии впервые пробилась на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала, занял 9-е место 24.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила тренера сборной Грузии по футболу Вилли Саньоля в десятку лучших тренеров мира по итогам 2024 года. Лучшим тренером мира организация назвала наставника сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, под руководством которого команда стала чемпионом Европы. Саньоль, под руководством которого сборная Грузии впервые пробилась на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала, занял 9-е место по версии IFFHS. Рейтинг лучших тренеров 2024 года: 1. Луис де ла Фуэнте (Испания)– 274 балла 2. Лионель Скалони (Аргентина) – 148 3. Дидье Дешам (Франция) – 35 4. Гарет Саутгейт (Англия) – 26 5. Эмерсон Фаэ (Кот-д'Ивуар) – 18 6. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 17 7. Нестор Лоренцо (Колумбия) – 14 8. Винченцо Монтелла (Турция) – 8 9. Вилли Саньоль (Грузия) – 6 10. Марсело Бьелса (Уругвай) – 5. Французский специалист – первый тренер в истории сборной Грузии, вошедший в список лучших специалистов года. В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, вилли саньоль, новости, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, вилли саньоль, новости, футбол, сборная грузии по футболу
Тренер сборной Грузии по футболу вошел в мировую десятку лучших наставников
16:02 24.12.2024 (обновлено: 16:30 24.12.2024)
Саньоль, под руководством которого сборная Грузии впервые пробилась на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала, занял 9-е место
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила тренера сборной Грузии по футболу Вилли Саньоля в десятку лучших тренеров мира по итогам 2024 года.
Лучшим тренером мира организация назвала наставника сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, под руководством которого команда стала чемпионом Европы.
Саньоль, под руководством которого сборная Грузии впервые пробилась на чемпионат Европы и дошла до 1/8 финала, занял 9-е место по версии IFFHS
.
Рейтинг лучших тренеров 2024 года:
1. Луис де ла Фуэнте (Испания)– 274 балла
2. Лионель Скалони (Аргентина) – 148
3. Дидье Дешам (Франция) – 35
4. Гарет Саутгейт (Англия) – 26
5. Эмерсон Фаэ (Кот-д'Ивуар) – 18
6. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 17
7. Нестор Лоренцо (Колумбия) – 14
8. Винченцо Монтелла (Турция) – 8
9. Вилли Саньоль (Грузия) – 6
10. Марсело Бьелса (Уругвай) – 5.
Французский специалист – первый тренер в истории сборной Грузии, вошедший в список лучших специалистов года.
В ноябре Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, рассчитанный до 2028 года.