https://sputnik-georgia.ru/20241224/v-gruzii-prodlili-novogodnie-vykhodnye-do-10-yanvarya-291531548.html

В Грузии продлили новогодние выходные до 10 января

В Грузии продлили новогодние выходные до 10 января

Sputnik Грузия

Частные компании самостоятельно принимают решения о работе в выходные дни 24.12.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Выходные в Грузии начнутся с 1 января и продляться до 10 января включительно, говорится в постановлении правительства Грузии. Согласно постановлению правительства Грузии выходными объявлены 3 января, 6 января и с 8 по 10 января включительно и коснутся они административных и государственных органов. Исключение составят лишь виды деятельности, которые представляют собой неотложную необходимость для нормального осуществления государственной власти и функционирования общества. Частные компании самостоятельно принимают решения о работе в выходные дни. Банки до конца недели объявят график своей работы и дежурные филиалы. В Грузии 1, 2 и 7 января официальные выходные, а 4-5 января и и 11 и 12 января - календарные выходные. Таким образом новогодние каникулы в Грузии продляться для всех административных органов продлятся с 1 по 12 января включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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