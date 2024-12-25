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Американские военные микробиологи продолжают работать в Грузии – Онищенко

Американские военные микробиологи продолжают работать в Грузии – Онищенко

Sputnik Грузия

В Грузии продолжают работать американские военные микробиологи, несмотря на прекращения финансирования лаборатории Лугара в Тбилиси, считает академик РАН... 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T15:45+0400

2024-12-25T15:45+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."С высокой долей вероятности США перестали спонсировать только здравоохранение Грузии, гражданскую часть, а военную – оставили. Лаборатория строилась на деньги Пентагона. Нужно настаивать на том, чтобы лаборатория перешла на мирные рельсы. Это возможно только в одном случае, если там будут работать грузинские ученые", – сообщил Онищенко в ходе видеомоста.В августе этого года грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".Позже глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе опроверг данную информацию, отметив, что Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) будет прекращено финансирование со стороны США на сумму приблизительно в 2 млн лари. Речь идет о приостановке ряда текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность и тренинги, отметил министр.

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