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Американские военные микробиологи продолжают работать в Грузии – Онищенко
Американские военные микробиологи продолжают работать в Грузии – Онищенко
Sputnik Грузия
В Грузии продолжают работать американские военные микробиологи, несмотря на прекращения финансирования лаборатории Лугара в Тбилиси, считает академик РАН... 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T15:45+0400
2024-12-25T15:45+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."С высокой долей вероятности США перестали спонсировать только здравоохранение Грузии, гражданскую часть, а военную – оставили. Лаборатория строилась на деньги Пентагона. Нужно настаивать на том, чтобы лаборатория перешла на мирные рельсы. Это возможно только в одном случае, если там будут работать грузинские ученые", – сообщил Онищенко в ходе видеомоста.В августе этого года грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".Позже глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе опроверг данную информацию, отметив, что Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) будет прекращено финансирование со стороны США на сумму приблизительно в 2 млн лари. Речь идет о приостановке ряда текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность и тренинги, отметил министр.
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мультимедиа, видео, новости, грузия, сша, тбилиси, геннадий онищенко, ричард лугар, пентагон, минздрав, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, новости, грузия, сша, тбилиси, геннадий онищенко, ричард лугар, пентагон, минздрав, пресс-центр, видео
Американские военные микробиологи продолжают работать в Грузии – Онищенко
15:45 25.12.2024 (обновлено: 16:13 25.12.2024)
В Грузии продолжают работать американские военные микробиологи, несмотря на прекращения финансирования лаборатории Лугара в Тбилиси, считает академик РАН Геннадий Онищенко
Об этом он заявил в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"С высокой долей вероятности США перестали спонсировать только здравоохранение Грузии, гражданскую часть, а военную – оставили. Лаборатория строилась на деньги Пентагона. Нужно настаивать на том, чтобы лаборатория перешла на мирные рельсы. Это возможно только в одном случае, если там будут работать грузинские ученые", – сообщил Онищенко в ходе видеомоста.
В августе этого года грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".
Позже глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе опроверг данную информацию, отметив, что Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) будет прекращено финансирование со стороны США на сумму приблизительно в 2 млн лари. Речь идет о приостановке ряда текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность и тренинги, отметил министр.