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Известно, где пройдет инаугурация шестого президента Грузии
Известно, где пройдет инаугурация шестого президента Грузии
Sputnik Грузия
На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на анаугурации представители других государств и дипкорпуса 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T18:01+0400
2024-12-25T18:01+0400
2024-12-25T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили, избранный на пост президента коллегией выборщиков, принесет президентскую присягу во Дворце парламента в Тбилиси 29 декабря. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала. По данным пресс-службы парламента, в церемонии инаугурации примут участие члены Избирательной коллегии, правительства, представители конституционных органов и члены семьи президента. На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на инаугурации представители других государств и дипломатического корпуса. Действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию — Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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президент грузии, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , политика, новости, грузия, тбилиси
президент грузии, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , политика, новости, грузия, тбилиси
Известно, где пройдет инаугурация шестого президента Грузии
18:01 25.12.2024 (обновлено: 18:02 25.12.2024)
На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на анаугурации представители других государств и дипкорпуса
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили, избранный на пост президента коллегией выборщиков, принесет президентскую присягу во Дворце парламента в Тбилиси 29 декабря.
Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала.
По данным пресс-службы парламента, в церемонии инаугурации примут участие члены Избирательной коллегии, правительства, представители конституционных органов и члены семьи президента.
На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на инаугурации представители других государств и дипломатического корпуса.
Действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию — Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается.
Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.