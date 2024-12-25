https://sputnik-georgia.ru/20241225/izvestno-gde-proydet-inauguratsiya-shestogo-prezidenta-gruzii-291546461.html

Известно, где пройдет инаугурация шестого президента Грузии

Известно, где пройдет инаугурация шестого президента Грузии

Sputnik Грузия

На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на анаугурации представители других государств и дипкорпуса 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T18:01+0400

2024-12-25T18:01+0400

2024-12-25T18:02+0400

президент грузии

михаил кавелашвили

саломе зурабишвили

политика

новости

грузия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1b/291104918_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_613a80eed9dd7c5a3647141d0e7b9d11.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Михаил Кавелашвили, избранный на пост президента коллегией выборщиков, принесет президентскую присягу во Дворце парламента в Тбилиси 29 декабря. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала. По данным пресс-службы парламента, в церемонии инаугурации примут участие члены Избирательной коллегии, правительства, представители конституционных органов и члены семьи президента. На данный момент неизвестно, будут ли присутствовать на инаугурации представители других государств и дипломатического корпуса. Действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию — Дворец Орбелиани в центре Тбилиси, отказывается. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

президент грузии, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , политика, новости, грузия, тбилиси