https://sputnik-georgia.ru/20241225/kakoe-zoloto-prodaet-natsbank-gruzii--razyasnenie-regulyatora-291534139.html

Какое золото продает Нацбанк Грузии – разъяснение регулятора

Какое золото продает Нацбанк Грузии – разъяснение регулятора

Sputnik Грузия

Нацбанк Грузии имеет два вида золота: монетарное золото, которое является активом международных резервов, и инвестиционное золото 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T09:01+0400

2024-12-25T09:01+0400

2024-12-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии не продает золото из международных резервов, говорится в заявлении департамента по стратегическим коммуникациям регулятора. Ряд экономистов обвинил Нацбанк Грузии в продаже золотых резервов из-за увеличившихся продаж золотых сертификатов и инвестиционных слитков. Как отмечено в заявлении, Национальный банк Грузии начал продажу золотых инвестиционных слитков и сертификатов инвестиционного золота еще в 2012 году, что было направлено на развитие инвестиционного рынка золота и диверсификацию активов местных инвесторов. "Следует отметить, что коммерческая программа по продаже золотых слитков и сертификатов осуществляется в полном соответствии с высокими стандартами борьбы с отмыванием денег и установленными санкциями. Каждый покупатель тщательно проверяется. Что касается золотых сертификатов, то, согласно постановлению Нацбанка, их покупают только коммерческие банки", – говорится в заявлении. Департамент отмечает, что банковская система Грузии соблюдает международные санкции и местное законодательство. По данным Нацбанка, в последние годы на фоне высокой инфляции и возросших геополитических рисков во многих странах мира спрос на золото значительно увеличился. Инвестирование в золото является одним из традиционных способов диверсификации сбережений, и спрос на него существует постоянно. "Следует отметить, что в Грузии также растет спрос на инвестиционное золото: за последний год золотые слитки у Нацбанка приобрели почти 600 клиентов, которые совершили около тысячи сделок", – говорится в заявлении. Международные резервы на 30 ноября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов. Средства в золоте составили 608,4 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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