https://sputnik-georgia.ru/20241225/kobakhidze-pozdravil-alieva-po-telefonu-291533523.html

Кобахидзе поздравил Алиева по телефону

Кобахидзе поздравил Алиева по телефону

Sputnik Грузия

Кобахидзе и Алиев обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил в телефонном разговоре президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья, сообщают азербайджанские СМИ.Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения