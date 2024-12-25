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Кобахидзе поздравил Алиева по телефону
Кобахидзе поздравил Алиева по телефону
Sputnik Грузия
Кобахидзе и Алиев обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T10:52+0400
2024-12-25T10:52+0400
2024-12-25T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил в телефонном разговоре президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья, сообщают азербайджанские СМИ.Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения
Кобахидзе поздравил Алиева по телефону
Кобахидзе и Алиев обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил в телефонном разговоре президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья, сообщают азербайджанские СМИ.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией и впредь будут успешно развиваться в различных областях, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза.