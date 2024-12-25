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МИД Грузии соболезнует Азербайджану в связи с крушением самолета в Казахстане
МИД Грузии соболезнует Азербайджану в связи с крушением самолета в Казахстане
Sputnik Грузия
На борту самолета компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау 25 декабря, находилось 67 человек 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. МИД Грузии выразил соболезнования азербайджанскому правительству и народу в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в город Грозный. Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили более 30 человек. В МИД страны также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.На борту самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау 25 декабря, находилось 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль. Для расследования обстоятельств катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, казахстан, азербайджан, баку, ильхам алиев, происшествия
МИД Грузии соболезнует Азербайджану в связи с крушением самолета в Казахстане
На борту самолета компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау 25 декабря, находилось 67 человек
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. МИД Грузии выразил соболезнования азербайджанскому правительству и народу в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в город Грозный.
Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили более 30 человек.
"Мы глубоко опечалены известием о крушении самолета Азербайджанских авиалиний, что повлекло за собой гибель десятков человек. Хотим выразить искренние соболезнования и глубочайшее сочувствие правительству и народу дружественного Азербайджана", – говорится в заявлении МИД в соцсети "Х".
В МИД страны также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.
На борту самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау 25 декабря, находилось 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.
Для расследования обстоятельств катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа.