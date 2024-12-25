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МИД Грузии соболезнует Азербайджану в связи с крушением самолета в Казахстане

МИД Грузии соболезнует Азербайджану в связи с крушением самолета в Казахстане

Sputnik Грузия

На борту самолета компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау 25 декабря, находилось 67 человек 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T14:39+0400

2024-12-25T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. МИД Грузии выразил соболезнования азербайджанскому правительству и народу в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в город Грозный. Самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир направился на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили более 30 человек. В МИД страны также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.На борту самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау 25 декабря, находилось 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль. Для расследования обстоятельств катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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