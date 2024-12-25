https://sputnik-georgia.ru/20241225/my-vsegda-budem-pet-i-tantsevat--erisioni-o-bullinge-artistov-v-svyazi-s-protestami--291548214.html
"Мы всегда будем петь и танцевать" – "Эрисиони" о буллинге артистов в связи с протестами
"Мы всегда будем петь и танцевать" – "Эрисиони" о буллинге артистов в связи с протестами
Sputnik Грузия
Часть общества раскритиковала музыкантов и исполнителей, которые согласились участвовать в новогоднем концерте, организованном мэрией столицы 25.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-25T19:45+0400
2024-12-25T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Буллинг и шантаж артистов не пройдет, "Эрисиони" все равно будет петь и танцевать, говорится в заявлении Государственного ансамбля песни и танца, ставшего объектом критики после того, как выяснилось, что коллектив выступит на новогоднем концерте мэрии Тбилиси. Главный новогодний концерт от мэрии Тбилиси будет проходить в этом году на фоне протеста из-за решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. От участия в концерте отказались до 200 исполнителей, пишут СМИ. Между тем стало известно, что в концерте все же примут участие 33 эстрадных и фолк-исполнителя. В первые дни акций протеста у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ. С 4 декабря ситуация в Тбилиси спокойная, и марши скорее создают дискомфорт желающим доехать до определенной точки в центре города, нежели угрожают общественной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции, акции протеста, грузия, культура, новости, тбилиси, ансамбль "эрисиони"
акции, акции протеста, грузия, культура, новости, тбилиси, ансамбль "эрисиони"
"Мы всегда будем петь и танцевать" – "Эрисиони" о буллинге артистов в связи с протестами
19:45 25.12.2024 (обновлено: 20:07 25.12.2024)
Часть общества раскритиковала музыкантов и исполнителей, которые согласились участвовать в новогоднем концерте, организованном мэрией столицы
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Буллинг и шантаж артистов не пройдет, "Эрисиони" все равно будет петь и танцевать, говорится в заявлении Государственного ансамбля песни и танца, ставшего объектом критики после того, как выяснилось, что коллектив выступит на новогоднем концерте мэрии Тбилиси.
"Буллинг народа и шантаж: не пойте, не танцуйте, не празднуйте Новый год и Рождество и не подключайте к этому детей – это самое негрузинское отношение, несмотря на любую цель или причину. Мы всегда будем петь, танцевать, и ни у кого нет права мешать нам, грузинам", – говорится в заявлении.
Главный новогодний концерт от мэрии Тбилиси будет проходить в этом году на фоне протеста из-за решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
От участия в концерте отказались до 200 исполнителей, пишут СМИ. Между тем стало известно, что в концерте все же примут участие 33 эстрадных и фолк-исполнителя.
В первые дни акций протеста у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
Каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
С 4 декабря ситуация в Тбилиси спокойная, и марши скорее создают дискомфорт желающим доехать до определенной точки в центре города, нежели угрожают общественной безопасности.